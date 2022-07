Muzikál Odpad je poklad približuje problematiku životného prostredia

Bratislava 23. júla (TASR) - Odpad je poklad je prvý "EKO-muzikál", ktorý upozorňuje a hravou formou približuje deťom a študentom problematiku životného prostredia. Spustený bol 1. júna a odvtedy zarezonoval na viacerých školách. Ambíciou je priblížiť odpad ako recyklovateľnú surovinu žiakom, študentom a neskôr aj ich rodičom po celom Slovensku.



"Deti a mládež sú omnoho viac vnímavejšie k potrebe ochrany životného prostredia. Aktivity, do ktorých sa zapájame a ktoré prinesú zlepšenie stavu životného prostredia na našej planéte, pomôžu odstrániť ich strach z budúcnosti," hovorí Bohumila Tauchmannová, autorka projektu spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina, ktorého súčasťou je EKO-muzikál Odpad je poklad.



Niektorí mladí ľudia, ktorí si príliš pripúšťajú následky klimatickej zmeny a produkcie stále väčšieho množstva odpadu, trpia tzv. klimatickou úzkosťou. Tá sa prejavuje smútkom, strachom o budúcnosť, tlakmi na hrudi a bolesťami hlavy. Kouč a mentor v oblasti osobnostného rozvoja Andy Winson hovorí, že deti a mladá generácia majú lepšie poznatky ako starší ľudia, ktorí neboli tak vedení k ochrane životného prostredia.



"Aj environmentálna úzkosť sa prejavuje viac u nich, pretože s danými informáciami nevedia pracovať a nedokážu sami oddeliť to, čo je deje okolo nich, od toho, čo sa deje v nich," priblížil. Ďalej skonštatoval, že hravá forma učenia je zábavná, uvoľňujúca a najmä vyvoláva emócie. Tie spúšťajú v tele procesy, ktoré dokážu ovplyvniť to, čo si zapamätáme.



Muzikál je podľa Tauchmannovej zameraný na oblasť odpadového hospodárstva v spojitosti s ochranou životného prostredia. Ide o zážitkové vzdelávanie. "Malo by zasiahnuť do budovania mentálnej výbavy ďalších generácií, v prospech udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia," spresnila.



Ako tvrdí, muzikál môže deťom a mládeži dodať istotu, že spoločne je možné zmeniť svet k lepšiemu. A tiež, že ak budeme k planéte zodpovední, nemusíme mať strach o budúcnosť.