Medzinárodný folklórny festival bude v Myjave pokračovať v auguste

Myjava 13. augusta (TASR) – Pôvodný program 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave sa v júni konal z dôvodu protipandemických opatrení len v online podobe.



Organizátori, ktorými sú mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry, avizovali, že ak to bude možné, zrealizujú malú náhradu festivalu. „Podarilo sa to a festival sa uskutoční priamo v myjavských uliciach v termíne od 20. do 22. augusta," uviedol pre TASR hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Ako doplnil, dejiskom bude centrum Myjavy, konkrétne Námestie M. R. Štefánika, na ktorom budú tri scény. „Jedna na hlavnom námestí, druhá pri evanjelickom kostole a tretia pred mestským úradom. Svoju zónu v átriu pri tržnici budú mať aj najmenší návštevníci," informoval Hrin.



Festival bude počas troch dní dopĺňať výstava venovaná téme vysťahovalectva inštalovaná na námestí pred úradom s názvom Druhá Myjava a takzvané Vyhrávanie pod oknami. „Ide o prezentáciu muzikantov predvádzajúcich svoje umenie priamo z traktorovej vlečky v myjavských uliciach. To sa bude konať v sobotu a nedeľu od 14.00 do 16.00 h," uviedol hovorca mesta.



Vstup na programy je voľný a festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a zo svojho rozpočtu aj Trenčiansky samosprávny kraj.