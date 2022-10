Bienále animácie Bratislava otvorí film Myši idú do neba otvorí

Bratislava 3. októbra (TASR) – Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava (BAB) slávnostne otvoria v pondelok projekciou filmu Myši idú do neba. Prihlásilo sa viac ako 1700 filmov z 97 krajín. Z nich organizátori vybrali 92 filmov, ktoré budú súťažiť o ocenenia. Zastúpené sú animátorské veľmoci ako Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia, USA, nechýbajú animovaná tvorba z Taiwanu i afrických štátov.



Festival prebieha v hybridnej forme, filmy uvádza v kinách, dostupné sú zadarmo aj online na webstránkach BAB 2022. "Vybrané filmy bude vysielať aj RTVS na Dvojke," uviedol pre TASR programový riaditeľ festivalu Tomáš Danay. Ústrednou témou 16. ročníka celosvetovej súťažnej prehliadky animovanej tvorby je Detský hrdina. Novinkou medzi súťažnými kategóriami je kategória Junior, v ktorej budú súťažiť filmy vyrobené deťmi. "Nie sú len pre deti, ale vyrobili ich deti. Tvorcovia, režiséri, animátori, scenáristi – všetko sú deti," podčiarkol.



Festival otvorí celovečerný film Myši idú do neba. "Spája sa v ňom všetko, o čom by náš festival mal byť," približuje Danay snímku, určenú primárne pre detského diváka. "Zároveň rozpráva o veľmi vážnej téme, ale veľmi vtipným a náučným spôsobom."



Do Bratislavy zavíta maďarský animátor, nominovaný na Oscara, Géza M. Tóth, rovnako na Oscara nominovaný japonský režisér Koji Yamamura, ktorý odprezentuje svoj celovečerný film Mnoho severov, či nemecká animátorka Julia Ocker, režisérka úspešného animovaného seriálu Animanimals.



Zastúpená je aj tvorba slovenských animátorov. "V súťaži máme dokonca dva celovečerné slovenské filmy, teším sa z toho, že na Slovensku sa robia aj celovečerné animované filmy, čo bolo ešte pred desiatimi rokmi absolútne nemožné," podotkol programový šéf BAB 2022 k premietaniu dvoch slovenských snímok. Diváci sa môžu tešiť na film Tvojazem od Petra Budinského a na premiéru snímky Websterovci.



Hlavným organizátorom festivalu je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti. Popri animačných workshopoch venovala animovaným filmom aj tri výstavy - Animanimals je inšpirovaná rovnomenným nemeckým seriálom režisérky Julie Ocker, priestor dostal aj slovenský večerníček Veroniky Kocourkovej Tresky plesky, milovníkom počítačových hier je určená výstava Creaks. Ďalšími dejiskami festivalu sú Galéria Umelka, VŠMU a Kino Mladosť v Bratislave. Pre divákov sú pripravené vybrané pásma aj vo viacerých partnerských mestách – Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Nitre, Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach.



Festival potrvá do 9. októbra.