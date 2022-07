N. Baňa: Ukončili výskum strojovne unikátneho Potterovho stroja

Nová Baňa 1. júla (TASR) - V Novej Bani ukončili štyri roky trvajúci archeologický výskum základov strojovne unikátneho 300-ročného parného banského Potterovho stroja. V posledných dvoch týždňoch odkryli interiér strojovne, kde sa našlo kúrenisko a odvodňovací kanál, ktoré predstavujú zásadnú časť interiéru.



Ako pre TASR uviedol archeológ Matej Styk z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre, v objekte našli aj viacero fragmentov keramiky, no najmä kúsky technického skla a tiež niektoré kovové súčasti stroja. "Našli sa napríklad aj fajky, ktoré používali ľudia, ktorí stroj pred stáročiami obsluhovali," pripomenul.



Základy strojovne Potterovho stroja objavili pred rokmi v záhrade rodinného domu. Strojovňu odkryli pri šachte Althandel, ktorú určili na základe banských máp, nachádzajúcich sa v Slovenskom banskom archíve (SBA) v Banskej Štiavnici.



"Pred piatimi rokmi sa podarilo mestu Nová Baňa odkúpiť tento pozemok a neskôr sa začal archeologický výskum," povedal TASR vedúci SBA Peter Konečný. Okrem archeológov z Katedry archeológie FF UKF v Nitre na prácach participovali aj ďalší dobrovoľníci a študenti.



Pamiatku teraz zakonzervujú, a to tak, aby ju bolo možné sprístupniť širokej verejnosti. Prezentácia a ďalšia popularizácia bude potom v réžii mesta Nová Baňa, ktoré celý projekt aj finančne podporovalo.



"Význam tejto stavby spočíva aj v tom, že je to vôbec najstaršia zachovaná stavba spojená s parnou energiu," uviedol Konečný. "Jednotlivé detaily stavby nám približujú, akým spôsobom ľudia pred 300 rokmi riešili všetky praktické záležitosti, ktoré súviseli s prácou tohto stroja," doplnil.



Šachta Althandel slúžila na ťažbu zlata a bola vyhĺbená asi do hĺbky 160 metrov. V šachte boli piestové čerpadlá, ktoré ťahali vodu z jej dna a ktorá potom odtekala do Hrona.



Ako Konečný pripomenul, SBA v spolupráci so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici a občianskym združením (OZ) Althandel pripravuje výstavu k 300. výročiu Potterovho stroja, ktorú otvoria 8. júla v Bergerichte v Banskej Štiavnici.



Potterov parný stroj čerpal vodu v šachte Althandel od roku 1722. Postavil ho anglický konštruktér Isaac Potter. Parný stroj bol neskôr demontovaný a z Novej Bane presunutý do Dolných Hámrov na šachtu Kyslá. Samotný Potter mal rovnaké banské stroje postaviť i v okolí Banskej Štiavnice na šachtách Jozef a Magdaléna, kde sa však nezachovali základy podobné nálezu v Novej Bani.