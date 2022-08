N. Bóková koncertne odpremiéruje album Prometheus

Bratislava 11. augusta (TASR) - Českú klaviristku a skladateľku Nikol Bókovú čaká vo štvrtok koncertná premiéra na Slovensku. Držiteľka ocenenia Anděl a víťazka ankety Českého rozhlasu Jazz "Česká jazzová sklízeň" vystúpi v Bratislave na 18. ročníku festivalu klasickej hudby Viva Musica!. Na nádvorí Starej radnice o 20.00 h koncertne uvedie album Prometheus.



"Už ako deväťročná mala možnosť si zahrať s Janáčkovou filharmóniou, je nielen interpretkou vo svete klasickej hudby, ale aj jednou z najtalentovanejších autoriek na súčasnej džezovej scéne," približuje festival Bókovú, ktorá vo svojej tvorbe čerpá zo svojho pôvodného klasického hudobného vzdelania a prepája v nej prvky džezu, klasickej hudby, ale aj popu a minimalizmu.



Bóková v priebehu troch rokov nahrala tri štúdiové albumy Inner Place (2019), Unravel (2020) a Prometheus (2021). Práve Promethea čaká prvé koncertné uvedenie na bratislavskom festivale Viva Musica!. "Od Promethea počas večera pôjdeme ešte dvoma smermi – späť do histórie, k hudbe Rachmaninova, Liszta a Bacha, a tiež opačným smerom – do budúcnosti, k hudbe môjho nového albumu Elements. Veľmi sa teším," uviedla ku koncertu Bóková.



Počas vzniku jej tretieho albumu sa musela vyrovnať s náhlou stratou otca. Hudba sa stala jej útočiskom. "Všetky skladby na albume vrátane titulnej piesne Prometheus, za ktorú získala ocenenie českého autorského zväzu OSA v kategórii najlepšia džezová skladba roka, odkazujú práve na zážitky, príbehy a spomienky spojené s odchodom jej milovanej osoby," dodávajú organizátori festivalu k oceňovanému album. Spolu s autorkou ho predstavia hudobníci, ktorý ho aj nahrali, Radek Baborák (lesný roh), David Dorůžka (gitara), Jaromír Honzák (kontrabas) a Michal Wierzgoň (bicie).