Milanová: Projekt Živé umenie do určitej miery otvorí brány divadiel

Bratislava 11. novembra (TASR) – Online projekt Živé umenie do určitej miery otvorí brány divadiel, ktoré musia byť pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené. V stredu to po rokovaní vlády uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Je presvedčená o tom, že sa tak pomôže nielen divákom.



„Kultúra na Slovensku prežíva ešte ťažké chvíle a istý čas ich ešte prežívať bude. Ministerstvo kultúry SR prichádza s jedinečným projektom, vďaka ktorému si budú môcť diváci pozrieť divadelné predstavenia a koncerty klasickej hudby online," povedala Milanová s tým, že zatiaľ bude projekt fungovať pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je rezort kultúry, napríklad pre Slovenské národné divadlo, Divadlo Nová scéna, Slovenskú filharmóniu, Štátny komorný orchester v Žiline či Štátne divadlo v Košiciach.



Predaj lístkov sa spustil v utorok. V stredu večer prinesie SND prvé online predstavenie – Polnočnú omšu. Milanová vysvetlila, že systém bude úplne jednoduchý. Diváci si budú môcť vybrať zo zoznamu predstavení, zakúpiť lístok a následne si pozrieť kultúrne podujatie v pohodlí svojho domova. Zakúpenie lístka je podľa šéfky rezortu kultúry dvojminútovou záležitosťou.



Ministerka kultúry vidí výhodu v tom, že takto bude môcť predstavenia vidieť neobmedzený počet divákov z hociktorého kúta Slovenska.



Plošné testovanie prostredníctvom komunitného prevedenia považuje Milanová za jednu z možností na udržanie pandémie pod kontrolou. Predmetom diskusie je podľa nej ešte to, ako by sa testovanie realizovalo. Považuje to za príležitosť, ako otvoriť dvere divadiel. Počkať chce však do ďalšieho vývinu situácie.