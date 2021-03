N. Slovák: Zisťujeme, že veľkej časti verejnosti ani nechýbame

Bratislava 3. marca (TASR) - Zisťujeme, že veľkej časti verejnosti ani nechýbame. Tak hodnotí situáciu ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle poznačenom koronavírusovou pandémiou slovenský režisér Nikita Slovák. "Prežívame. Tackáme sa bez pomoci, vešiame na sociálne siete fotky z minulosti, riešime do omrzenia online prenosy a prepadáme zlej nálade," uviedol v rozhovore pre TASR rodák zo Žiliny.



-Z čoho vlastne teraz žijú umelci? Zvládate situáciu a nehrozí vám, že svoju profesiu budete musieť zavesiť na klinec?-



Ja mám to šťastie, že ovládam množstvo remesiel, spolupracoval som na poviedkovej knihe, točil dokument, vyrábal online eventy. Žijem veľmi skromne, ale ešte stále som na tom dobre oproti kulisárom, osvetľovačom, zvukárom. Ešte stále mám nejakú prácu.



-Koronakríza kultúrny segment veľmi poškodila, hovorí sa, že kultúra na Slovensku vydrží tak ešte pol roka, súhlasíte s týmto tvrdením?-



Kultúra na Slovensku živorí odjakživa, nepamätám si, že by mala dobré časy, teda okrem folklóru, ktorý protežoval každý režim, a tupých, 'rádoby' vtipných televíznych seriálov.



-Čo hovoríte na to, že slovenskí umelci na sociálnych sieťach robia reklamy rôznym produktom a spájajú s nimi svoje meno?-



Prišiel čas influencerov, mne osobne neprekáža, keď to robia herci a speváci, je to vlastne len iný druh šou a aspoň si zarobia. Skôr by bolo divné, keby to robili režiséri, skladatelia vážnej hudby a spisovatelia. My sme profesionáli, robíme to pre peniaze, ale, samozrejme, je to aj poslanie.



-Ako vidíte umenie a kultúru v roku 2021? Čo bude s umením, keď sa aj uvoľnia protipandemické opatrenia? Myslíte si, že ľudia bez peňazí budú chodiť do divadiel, kín a na koncerty?-



Očakávam potrebu zábavy, vzájomnosti, osobného prežitku. Navyše, podľa množstva výskumov my umelci čistíme ľudskú psychiku, umenie je veľmi dôležité pre duševné zdravie. Ľudia, ktorí konzumujú umenie, majú jeden krásny čistý svet navyše.





-Čo by ste odkázali verejnosti, ktorá umelcov posiela "k lopate" alebo vykladať tovar do hypermarketov?-





Že už to robíme. Sám som organizoval brigády pre umelcov v reťazcoch. My dokážeme robiť ich prácu, oni našu nie.



-Poznáte prípady ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle, pre ktorých môže pandémia znamenať, že sa k svojej profesii už nevrátia a musia robiť niečo iné?-



Tých ľudí je množstvo, museli si vybrať, splácať hypotéky, platiť sociálku a živiť rodiny. Život nie je vlak, nepočká ťa na stanici.



-Našli ste alternatívu k činnosti, ktorú ste vykonávali pred pandémiou? Dokáže vás uživiť?-



Mal som obrovské šťastie, že okrem divadelnej a televíznej réžie dokážem nakrúcať dokumenty, najznámejší z nich je práve o miznúcej krajine umenia Faunova záhrada.



-Kedy ste svoje umenie predvádzali naposledy? Podieľate sa na šírení slovenskej kultúry online?-



Som režisér, naposledy som režíroval krátky medailón pred týždňom, robím aj online, ale príležitostí je minimum. Samozrejme, aj zásluhou ministerstva kultúry a RTVS, ktoré sa podieľajú na duchovnom vyprázdnení tejto krajiny, respektíve ich pomoc je tragikomická. Na tomto mieste mi nedá spomenúť, že Česi mali pred pár dňami obrovský koncert na podporu kultúry Národ sobě – kultúra tobě, vysielaný tri a pol hodiny z národného divadla. Ale my za ich vzťahom ku kultúre zaostávame o sto rokov.