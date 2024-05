N. Vidovencová: Náš zámer je udržať Kunsthalle Bratislava pri živote

Bratislava 31. mája (TASR) - Kunsthalle Bratislava (KHB), ktorá je od apríla oficiálne zlúčená so Slovenskou národnou galériou (SNG), funguje ďalej v krízovom režime. Plánované kroky na rok 2024 predstavili na piatkovej tlačovej konferencii dočasná krízová manažérka Nina Vidovencová a dočasný programový manažér Erik Vilím.



"Náš zámer je udržať Kunsthalle Bratislava pri živote, nepovažujeme ju za zrušenú inštitúciu. Naša predstava je, že aj v krízovom režime je možné realizovať výstavy," povedala pre TASR Vidovencová. Krízový manažment sa má pozrieť na veci, ktoré boli roky v KHB zanedbávané a dať inštitúciu do poriadku. "Vyčistenie priestoru, prípadne nejaké čiastočné stavebné úpravy, ktoré bude možné realizovať a urobiť akoby také zmapovanie. Volám to fáza papier verzus realita," uviedla Vidovencová. Prízvukuje, že KHB je "papierovo" v rozpore so stavom, v akom sa v realite inštitúcia nachádza. Podčiarkla, že za prioritu považuje pripraviť KHB po papierovej stránke. "Zároveň som požiadala kultúrnych atašé členských štátov Európskej únie o to, aby mi dodali podrobné dáta o tom, ako inštitúcie podobného typu fungujú v ich krajinách."







V prechodovom období chce programový manažér KHB primárne dávať priestor iným umelcom. "Chcem udržať dramaturgickú linku, aby to držalo celé pokope na konci dňa, ale aby sme trošku vyšli aj z toho priestoru. Veľmi by som bol rád, aby vyšlo to, že sa budeme rozprávať napríklad priamo v lese o estetike a ekológii, o prírodnom estetične," povedal Vilím. Kam sa bude uberať KHB v krízovom režime, mala naznačiť už "výkopová" výstava, ktorú pripravil pod názvom Nerozumiem, vidím, viem... Témou výstavy, ktorú prezentovali počas Noci múzeí a galérií (18. 5.), bol prechodový rituál.



Vilím pre TASR potvrdil, že chce zachovať kontinuitu umeleckého smerovania KHB z predchádzajúceho obdobia. "Mojou úlohou nie je ísť proti predošlým vedeniam, naopak by som chcel nadviazať na to, čo sa tu spravilo, pretože verím, že každé vedenie, ktoré tu bolo, ponúklo veľmi kvalitné výstupy. Mojou stratégiou bude nadväzovanie," uviedol s tým, že má ambíciu pracovať aj so subkultúrou, ktorú sám pozná. "Chcel by som veľmi pracovať so zvukom, vidím tam veľký potenciál aj vzhľadom na to, že tento rok nebude pre nás štandardný, ani výstavné projekty nemôžu byť robené v štandardnom móde. Budem hľadať alternatívne spôsoby, ako udržať program pri živote, ale zároveň ho smerovať aj mimo budovu, alebo hľadať iné médiá a iné formy vyjadrenia, ktoré tu ešte nezneli," uzavrel Vilím.