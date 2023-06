Na Zamagurských folklórnych slávnostiach sa predstaví 500 účinkujúcich

Červený Kláštor/Spišská Stará Ves 13. júna (TASR) - Tretí júnový víkend bude patriť 46. ročníku Zamagurských folklórnych slávností. Tie sa začnú v piatok 16. júna v Spišskej Starej Vsi a v sobotu 17. a v nedeľu 18. júna sa program presunie do kúpeľov v Červenom Kláštore. TASR o tom informovali z Podtatranského osvetového strediska (POS), ktoré festival organizuje. Dohromady sa milovníkom ľudovej kultúry predstaví približne 500 účinkujúcich zo Slovenska i Poľska.



"Hlavným cieľom slávností je vytvárať priestor na prezentáciu širokej škály prejavov tradičnej kultúry a folklorizmu ako lokálnych a regionálnych špecifík. Tohtoročným leitmotívom je 'pastierska kultúra', odrážajúca zvyky, obrady, tanečný a hudobný repertoár, odev a ďalšie súvisiace prejavy mikroregiónu Zamagurie s presahom do ďalších regiónov," uviedli organizátori. Slávnosti odštartujú tradičnou živou pozvánkou v obciach Zamaguria, svätou omšou a následne vystúpeniami domácich folklórnych súborov.



Hlavný program sa začne v sobotu o 14. hodine vystúpeniami folklórnych súborov z rôznych kútov Slovenska. "Pokračovať budeme hudobným programom pod názvom Reč pastierska, kde zahrá Jan Karpiel Bulecka so svojou goralskou kapelou, Michal Smetanka a Trombitáši Štefánikovci. O 19. hodine sa začne tanečno-hudobné pásmo súborov zo slovenskej i poľskej časti Zamaguria - Rozdelení hranicou, spojení koreňmi," dodávajú organizátori. Večer ožijú na festivale príbehy o bačovských rodoch, zbojníkoch a ovčiaroch z Levočských vrchov v programe Vážení a stratení. V závere slávnostne uvedú do života novú knihu zamagurských rozprávok Pastierik na zlatom. Publikácia vzdáva úctu všetkým, i nežijúcim, rozprávačom, ktorí ústnym tradovaním uchovali pre ďalšie generácie unikátne duchovné dedičstvo regiónu.



Nedeľňajší program sa začne o 9. hodine slávnostnou svätou omšou, galaprogram pod názvom Stretnutie pod Troma Korunami je naplánovaný o 14. hodine. Festival ukončí koncert speváka Štefana Šteca s kapelou Fajta. "Súčasťou slávností budú predstavenia divadla Ramagu, remeselný trh, tradičná ľudová zábava, pripravená je výstava Z druhej strany Zamaguria a etnológ Peter Kováč návštevníkom priblíži tému pastierskej kultúry a spôsob života bačov a pastierov v minulosti. Park areálu ožije historickými fotografiami zo Zamaguria a na svoje si prídu aj rodiny s deťmi," dodáva POS.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.