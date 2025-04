Na 50. ročníku Oscarov vyhrala hviezdne vojny Annie Hallová

Bratislava/ New York 2. apríla (TASR) – Oscary a Woody Allen, to je vzťah-nevzťah opradený mýtmi. Môže za to sám filmársky virtuóz, ktorý sa k svojej vytrvalej neúčasti na odovzdávaní sošiek nikdy poriadne a jednoznačne nevyjadril. Neoficiálne mu proces potľapkávania po pleciach pripadá zbytočný i teatrálny a nemá rád ostré svetlá hollywoodského filmového priemyslu. Oficiálne je dôvod v pravidelných pondelkových vystúpeniach v hotelovom klube v New Yorku, kde hrá na klarinete so svojou jazzovou kapelou.



Raz však Woody Allen spravil výnimku a na galavečer filmových akademikov prišiel, v roku 2002 spôsobil rozruch, pobavenie a zožal aplauz emotívnou podporou newyorskému filmárstvu. Táto záležitosť, v kombinácii s jeho výraznou ochotou navštevovania filmového festivalu vo francúzskom Cannes, generuje predpoklad, že platí dačo aj z neoficiálnych dohadov. Veď napokon celá jeho tvorba, okrem častých a nadšených výletov do obľúbených európskych metropol, je upätá na NY, špeciálne na Manhattan. Ináč v Amerike točí o iných miestach zriedkavo a epizódne.



Napriek tomu patrí medzi najuznávanejšie filmárske postavy v - diagonálne cez celé USA vzdialenom - veľkolepom kalifornskom dejisku. Má 89 rokov a za sebou len režisérsky viac ako 50 celovečerných snímok. Jedinečný údaj umocňuje fakt, že ku všetkým si spravil aj scenár a v tridsiatke z nich obsadil sám seba aj do hereckej úlohy, zväčša do jednej z hlavných. Tento koncept realizoval aj v prvých dvoch z troch soškami ocenených dielach a v siedmich z dvanástich filmov, za ktoré získal nominácie na Oscary.



Jeho prvý zásah do hollywoodskej priazne má 47 rokov, za film Annie Hallová získal sošky ako režisér a scenárista, nominovaný bol i v kategórii najlepší herec. Ďalšie dve ceny išli producentovi za najlepší film roka a Woodyho vtedajšej a dlhoročnej partnerke Diane Keatonovej ako najlepšej herečke.



Fenomenálny triumf spôsobil 3. apríla 1978 na 50. ročníku odovzdávania cien prvotriednu senzáciu, lebo filmová Annie Hallová vyhrala takpovediac vo hviezdnych vojnách. A to aj doslovne, keďže veľkým favoritom bol dodnes kultový a oveľa známejší sci-fi trhák Hviezdne vojny (neskôr v originále premenovaný na Star Wars: Episode IV – A New Hope). Ten síce získal až 6 cien, ale žiadnu hlavnú. Režisér George Lucas vyšiel naprázdno, aj ako scenárista.



Annie Hallová zdolala aj iné hviezdy, v podaní Keatonovej napríklad Shirley MacLaneovú a Jane Fondovú. Jej príbeh uspel aj v silnej konkurencii najzásadnejšej kategórie - okrem Star Wars bola nominovaná aj snímka Blízke stretnutie tretieho druhu režiséra Stevena Spielberga.



Nenápadná komediálna dráma v satiricko-romantickej atmosfére patrí dodnes k najúspešnejším filmom Woodyho Allena. Okrem štyroch Oscarov získala aj päť hlavných ocenení BAFTA a Keatonová aj Zlatý glóbus. Annie Hallová je príbeh dievčaťa z vidieka, ktoré túži stať sa, kde inde ako v New Yorku, speváčkou. Zaľúbi sa do nej romantický chlapík Alvy Singer s neurotickou povahou v stvárnení režisérom, ktorý rozohral konverzačnú smršť plnú vtipov, replík i hlbších životných postrehov.