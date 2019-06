Na 54. MFF Karlove Vary zabojujú o ceny aj dva slovenské filmy

Svetovú premiéru v súťaži Na východ od Západu bude mať aj snímka na pomedzí hraného a dokumentárneho filmu Hluché dni od režiséra Pavla Pekarčíka.

Bratislava 27. júna (TASR) - V piatok 28. júna otvorí svoje brány 54. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. Vo svetovej premiére uvedie päť slovenských filmov. "Dva z nich sa budú uchádzať o ceny v súťažných sekciách. Program je každoročne bohatý, slovenská kinematografia bude zastúpená aj v programe pre filmových profesionálov," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



V Hlavnej súťaži bude slovenskú kinematografiu zastupovať nový film Marka Škopa Nech je svetlo. Jeho hrdinom je slovenský gastarbeiter v Nemecku, ktorý zistí, že jeho syn sa doma zaplietol s nebezpečnou partiou a je obvinený zo šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Škop sa s touto snímkou počas jej príprav už predstavil v Karlových Varoch na podujatí Pitch & Feedback v roku 2017 a Works in Progress v roku 2018. "Na začiatku bola téma neprítomnosti otca v rodine, že skrátka chýba pri výchove, pretože zabezpečuje financie," hovorí Škop o prvotnej myšlienke filmu. "Myslím si, že rovnako nebezpečný ako príliš prísny a chladný otec je taký, ktorý pri deťoch nie je. Robil som rešerše rodinných konštelácií medzi slovenskými ekonomickými migrantmi a postupne nabaľoval ďalšie podtémy. Takou je napríklad nacionalistická indoktrinácia mládeže, čo je dnes na Slovensku pálčivý problém." Marko Škop zaujal v Karlových Varoch už v minulosti, keď získal Cenu za najlepší dokumentárny film nad 30 minút za snímku Osadné (2009).



Svetovú premiéru v súťaži Na východ od Západu bude mať aj snímka na pomedzí hraného a dokumentárneho filmu Hluché dni od režiséra Pavla Pekarčíka. Rozpráva štyri príbehy o nepočujúcich deťoch z rómskych osád, ktoré pozorujú svoje okolie bez toho, aby mu úplne rozumeli a snívajú svoj vlastný svet. Pre už skúseného filmára Pavla Pekarčíka je film Hluché dni samostatným celovečerným debutom. "Námet mi vnukla moja manželka," vysvetľuje režisér. "Jeden večer sme si spolu prechádzali fotografie z rómskej osady, keď sa ma opýtala, kto je ten chlapec s nežnými očami. Povedal som jej, že je hluchonemý a že má prezývku Bajaja. Po chvíli som si uvedomil, že nepočujúce rómske deti sú vlastne 'iným' priestorom vo vnútri 'iného' priestoru, sú okrajom okraja," zdôvodnil výber témy.



Slovenský film bude mať zastúpenie aj v nesúťažnej sekcii Prvé podanie, do ktorej sú zaradené študentské snímky desiatich mladých európskych režisérov nastupujúcej generácie. "Naším zástupcom je Gregor Valentovič s hraným filmom Kid, rozpráva v ňom o nerozlučnej štvorici kamarátov, ktorým dospievanie rozdelí životné cesty. Pôjde rovnako o svetovú premiéru filmu," dodala Nôtová s tým, že v nesúťažnom programe budú vo svetovej premiére uvedené aj dva koprodukčné česko-slovenské filmy - Staříci režisérskej dvojice Martin Dušek a Ondřej Provazník a dokumentárny portrét Jiří Suchý z dielne Olgy Sommerovej.



V reprezentatívnom výbere domácich filmov aktuálnej sezóny nazvanom České filmy 2018 – 2019 sú štyri slovenské koprodukčné snímky - Jan Palach Roberta Sedláčka, Na streche Jiřího Mádla, Zlatý podraz Radima Špačka a krátky animovaný film Martina Smatanu Šarkan. V tematickej sekcii Ľudia odvedľa zameranej na možnosti komunikácie s hendikepovanými ľuďmi uvedú pásmo šiestich epizód zo série Mimi & Líza a televízny špeciál Mimi & Líza: Záhada vianočného svetla od Kataríny Kerekesovej.



Na karlovarskom festivale môžu diváci vidieť aj filmy zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ, predovšetkým v sekcii Návraty k prameňom. Tentoraz to bude digitálne reštaurovaný film Petra Solana Prípad Barnabáš Kos (1964). Zo starších slovenských filmov festival uvedie aj tragikomédiu Juraja Jakubiska Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), ktorá sa predstaví s ďalšími šiestimi snímkami v sekcii Bez cenzúry pripomínajúcej tohtoročné 30. výročie Nežnej revolúcie.



"Do programu pre filmových profesionálov Docs in Progress @KVIFF bol zaradený koprodukčný česko-slovenský projekt producenta Petra Kerekesa V sieti, ktorý režisérky pripravujú Barbora Chalupová a Vít Klusák," avizuje Nôtová film, ktorý "otvára dosiaľ tabuizovanú tému zneužívania detí na internete". "Celkovo sa bude v tomto projekte prezentovať osem dokumentárnych filmov od tvorcov z krajín strednej a východnej Európy, Balkánu, bývalého Sovietskeho zväzu a Blízkeho východu vybraných v rámci platformy Docs in Progress," uzavrela.



Festival potrvá do 6. júla.