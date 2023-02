Divadlo Pôtoň: Na 70 km trase sa stretne 60 umelcov zo SR i zahraničia

Bátovce 21. februára (TASR) – Na rozvoj publika, podporu tvorby, prezentáciu súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni je zameraný projekt Into the Miracles, ktorý pripravuje Divadlo Pôtoň v Bátovciach v okrese Levice. Projekt sa uskutoční od 1. do 4. júla na 70 kilometrov dlhej trase medzi Dudincami a Bátovcami za účasti viac než 60 umelcov, informovala riaditeľka festivalu Iveta Ditte Jurčová.



Trasa festivalu povedie z Dudiniec cez Terany, Hontianske Tesáre, Šipice, Sebechleby, Starú Horu, Baďan, Beluj, Jabloňovce, Pečenice do Bátoviec. Na trase bude umiestnených a uvedených zhruba 35 diel slovenských, českých, nórskych, lichtenštajnských a islandských umelcov. Návštevníci podujatia sa budú môcť stretnúť s dielami súčasného performatívneho, hudobného a vizuálneho umenia, ale aj zvukového dizajnu a literatúry. Všetky diela vznikajú priamo pre festival a pôjde o ich prvé uvedenie. "Festival bude jedinečným podujatím, ktorého koncept nemá v Európe ekvivalent," skonštatovala Ditte Jurčová.



Realizátori využívajú existujúce turistické trasy lokálneho významu, ktoré však medzi sebou prepájajú dočasným značením. Chodci budú prechádzať malými obcami, lúkami a lesmi na hranici regiónov Tekova a Hontu. Okrem umelcov sú do projektu zapojení lokálni operátori, aktivisti, výrobcovia gastronomických produktov, ale aj zástupcovia miestnych samospráv. Prípravy aktuálneho projektu sa začali v roku 2019.



Projektovými partnermi sú Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) a Tjarnarbíó (Island), ktorých vyslaní umelci absolvovali svoje rezidenčné umelecké pobyty vo vybraných lokalitách a pracovali na svojich nových dielach už v priebehu minulého roka. Do projektu sú zapojení aj študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním spolu so svojimi pedagógmi.



Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170.000 eur prostredníctvom grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 30.000 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia.