Na Agrofilm prihlásili filmári 98 filmov z 24 krajín

Nitra 3. októbra (TASR) - V pondelok (4. 10.) sa začína 37. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Premietať sa bude tradične, ale aj online. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Nitre, ktorá bola zaradená medzi červené okresy, bude prebiehať online formou, informovali organizátori festivalu z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre-Lužiankach.



Spolu 44 hodín filmových dokumentov môžu diváci sledovať online na www.agrofilm.sk, a to dopoludnia, večer a pre vytrvalých je pripravený aj nočný filmový klub. Pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení sa bude premietať aj v kinosálach na univerzitách v Košiciach, Bratislave, vo Zvolene, v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Bratislave, v synagóge v Brezne a tento rok aj mimoriadne v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, informoval spoluorganizátor podujatia Ján Škorňa.



Filmári z 24 krajín z piatich kontinentov prihlásili na festival 98 filmov. Do hlavnej súťaže postúpilo 35 filmov, ktoré zastupujú 16 krajín. Prihlásené filmy posúdi medzinárodná odborná porota, ktorá udelí Hlavnú cenu festivalu a ostatné ceny v zmysle štatútu. Najzastúpenejšie sú filmy zo Slovenska, z Česka a Nemecka, ale tento rok bohato prispeli aj filmári z USA, Veľkej Británie, Ruska, Nového Zélandu či Kanady.



V tomto ročníku rezonovali témy, ako zodpovedné využitie pôdy, ochrana a obnova zdrojov pre výživu, šetrné poľnohospodárstvo na veľkých lánoch, ale aj v malých záhradách vrátane otázky, či má poľovníctvo zmysel. Cieľom Agrofilmu je zoznamovať laickú aj odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, problematiky vidieka, ochrany čoraz vzácnejších prírodných zdrojov. Festival aj tento rok ponúkne divákom veľa užitočných informácií z oblasti inovácií, výskumu, príkladov dobrej praxe. Agrofilm potrvá do 9. októbra.