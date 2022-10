Festival Bábkarska Bystrica podnietil presadiť vzdelávanie divadlom

Banská Bystrica 5. októbra (TASR) – Vytvorenie divadelného kultúrneho fóra s názvom Iniciatíva BB 22 podnietili na nedávno ukončenom festivale Bábkarská Bystrica účastníci medzinárodnej konferencie s názvom Vzdelávanie divadlom. Cieľom je presadiť vzdelávanie divadlom v pripravovanej školskej reforme na Slovensku.



Ako informuje Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR), ktoré bolo hlavným organizátorom festivalu, konferencia sa konala v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave a zúčastnilo sa na nej 45 ľudí z divadelnej obce a škôl, medzi nimi aj významní lektori z piatich krajín Európy.



"Zahraničné zástupkyne informovali o skúsenostiach so vzdelávaním divadlom v školskom systéme daných krajín. Dôležitou súčasťou stretnutia bola diskusia o stave vzdelávania divadlom na Slovensku a možnostiach spolupráce medzi rezortmi kultúry a školstva na všetkých stupňoch riadenia," uvádza divadlo.



Nedávno ukončený festival uviedol celkom 31 predstavení. Pozrelo si ich približne 2500 divákov. V predstaveniach hralo 175 účinkujúcich z deviatich krajín Európy. Do mesta pod Urpínom zavítalo aj 36 odborných pozorovateľov zo šiestich krajín Európy.



Na základe hlavnej témy – prienik kreatívneho vzdelávania do života kultúry a škôl – bola prehliadka rozdelená do troch línií, a to festival pracujúci, festival exkluzívny a festival rozmanitý.



Súčasťou programu boli diskusie s publikom vedené odborníkmi na rôzne témy súvisiace so vzdelávaním divadlom. "Prvýkrát sa v rámci festivalového programu na školách realizovali tri tvorivé pracovné stretnutia venované dramatickej edukácii," pripomína BDNR. Cieľom workshopov bolo zoznámiť sa s divadelnými metodikami a postupmi, ktoré tvorivo obohatia vyučovanie a podporujú kreatívne učenie.



Festival sa konal pod záštitou predsedu BBSK Jána Luntera. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia a realizovaný bol aj s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.