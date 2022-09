Na Benátskom festivale sa konal protest na podporu väzneného Panáhího

Benátky 9. septembra (TASR) - Benátsky filmový festival v piatok ponechal symbolické prázdne miesto v hľadisku pre iránskeho režiséra Džafara Panáhího, ktorého najnovší film "No Bears" bol uvedený v svetovej premiére. Filmár ocenený mnohými medzinárodnými cenami bol totiž v júli spoločne s ďalšími dvoma iránskymi tvorcami poslaný za mreže. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na červenom koberci v Benátkach usporiadala americká herečka Julianne Mooreová, ktorá je tento rok šéfkou festivalovej poroty, v piatok spoločne s desiatkami ďalších umelcov protestnú akciu na podporu zadržiavaných filmárov. Účastníci protestu vrátane britskej režisérky Sally Potterovej či francúzskej tvorkyne Audrey Diwanovej na plagátoch upozornili okrem Panáhího aj na ďalších zadržaných tvorcov - ako napríklad na filmové producentky z Mjanmarska a Turecka - Ma Aein a Čigdem Materovú.



Panáhího snímka "No Bears" sleduje samotného režiséra vo fikcionalizovanej verzii jeho skutočného života a čiastočne sa zameriava aj na Iráncov v Turecku, ktorí sa zúfalo snažia emigrovať do Európy. Podľa filmovej databázy imdb.com ide o dva paralelné milostné príbehy, v ktorých sa partnerom do cesty stavajú skryté prekážky, sila povier a mechanizmy moci.



Panáhí a ďalší zadržiavaný režisér Mohammad Rasúlof vydali prostredníctvom organizátorov festivalu v Benátkach minulý týždeň vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že vo svojej tvorbe chcú pokračovať. "Dejiny iránskej kinematografie sú svedkom neustálej a aktívnej prítomnosti nezávislých režisérov, ktorí sa usilujú potlačiť cenzúru a zabezpečiť prežitie tohto (filmového) umenia," uviedli.



Mina Kavaniová, jedna z predstaviteliek tejto snímky žijúca v exile vo Francúzsku, novinárom v Benátkach povedala, že napriek tomu, že Panáhí musel režírovať na diaľku len cez telefonické a internetové pripojenie, bol nesmierne koncentrovaný a perfekcionistický.



Panáhího zadržali 11. júla v Teheráne. Šesťročný trest väzenia mu súd vymeral už v roku 2010. Usvedčený bol z protištátnej propagandy pre jeho podporu protivládnych protestov, ako aj pre viaceré jeho filmy, v ktorých kritizoval súčasný Irán. Dostal zákaz nakrúcať filmy a opustiť krajinu. Vo väzení si však odsedel len dva mesiace a následne bol podmienečne prepustený, pričom toto rozhodnutie bolo možné kedykoľvek odvolať.



Šesťdesiatdvaročný Panáhí získal viacero prestížnych ocenení vrátane hlavnej ceny filmového festivalu Berlinale – Zlatého medveďa, ktorého dostal v roku 2015 jeho film Taxi Teherán. Ani jedno z medzinárodných ocenení si však v dôsledku zákazu opustiť krajinu nemohol prevziať.