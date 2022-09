Bratislava 20. septembra (TASR) - Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) privítajú zahraničných i domácich umelcov od 23. septembra do 8. októbra. Slovenská filharmónia (SF) ako rezidenčný orchester festivalu sa na jeho 57. ročníku predstaví na troch koncertoch. Na BHS 2022 zavíta šesť zahraničných orchestrov. Informoval o tom generálny riaditeľ SF Marián Turner na utorkovej tlačovej konferencii.



Festival otvorí kantáta Spievať? - dielo slovenského skladateľa Ilju Zeljenku, ktorého nedožité 90. narodeniny si tento rok pripomíname. Sólistkou bude sopranistka Slávka Zámečníková, ponuku na recitáciu básní prijal herec Ján Gallovič. Otvárací koncert zaznie pod taktovkou šéfdirigenta SF Daniela Raiskina. "Zaznie aj Liszstov klavírny koncert v prevedení vynikajúceho chorvátskeho klaviristu Dejana Lazića, v druhej polovici to budú slávne Musorgského Obrázky z výstavy, monumentálne symfonické dielo veľmi obľúbené u publika," povedal pre TASR Turner.



Prvý filharmonický orchester sa predstaví aj koncertom Richarda Straussa v naštudovaní nemeckého dirigenta Markusa Poschnera, dielo pre lesný roh bude interpretovať český umelec Radek Baborák. Na záverečnom koncerte zaznie v podaní SF pod taktovkou francúzskeho dirigenta Alexandra Blocha a amerického huslistu Gila Shahama známy Saint-Saënov koncert a s účasťou Slovenského filharmonického zboru symfonická báseň Césara Francka Psyché.



Zo slovenských orchestrov na festivale zahrá aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou legendárneho Ondreja Lenárda a s huslistom Jurajom Čižmarovičom. Štátna filharmónia Košice zavíta na BHS s novým šéfdirigentom Robertom Jindrom, sólistom koncertu bude arménsky huslista Sergey Khachatryan. Štátny komorný orchester Žilina so speváckym zborom Lúčnica a dirigentom Leošom Svárovským prispejú programom z diel slovenských skladateľov – Juraja Filasa a Mikuláša Moyzesa.



Na BHS 2022 bude účinkovať šesť zahraničných orchestrov. Česká filharmónia prichádza so svojím šéfdirigentom Semyonom Bychkovom a gruzínskou huslistkou Lisou Batiashvili. Na festival ďalej zavítajú Budapest Festival Orchestra s dirigentom Ivánom Fischerom a nemeckou sopranistkou Annou-Lena Elbert, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma so slovenským dirigentom Jurajom Valčuhom a uzbeckým klaviristom Behzodom Abduraimovom, Royal Philharmonic Orchestra z Londýna s dirigentom Vasily Petrenkom a macedónskym klaviristom Simonom Trpčeskim, PKF-Prague Philharmonia s poľským dirigentom Dawidom Runtzom a francúzskou violončelistkou Camille Thomas a Filharmonický orchester Monte Carlo s japonským dirigentom Kazuki Yamadom a ukrajinským huslistom Valeriy Sokolovom.



Ako informovala manažérka BHS Izabela Pažítková, v podaní hosťujúcich zahraničných orchestrov zaznejú aj diela slovenských skladateľov. "Napríklad Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma otvorí koncert dielom Turbulencia skladateľky Ľubice Čekovskej a PKF-Prague Philharmonia dielom Allegrosinfonico od Ľudovíta Rajtera," dodala.