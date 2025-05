Na BHS príde 9 zahraničných orchestrov, v Redute odznie 21 koncertov

Bratislava 2. mája (TASR) - Na 60. ročníku Bratislavských hudobných slávností (BHS) sa predstaví deväť zahraničných orchestrov a dva zbory. Najvýznamnejší medzinárodný hudobný festival na Slovensku zameraný na interpretáciu klasickej hudby sa uskutoční od 19. septembra do 5. októbra. V budove bratislavskej Reduty by malo odznieť 21 koncertov domácich a zahraničných interpretov.



Hlavná manažérka festivalu Izabela Pažítková charakterizuje jubilejný ročník BHS ako ročník legiend a oratoriálnych diel. „Pozvané orchestre uvedú niekoľko omší a oratórií,“ poznamenala k podujatiu, na ktorom rezidenčný orchester BHS Slovenská filharmónia (SF) uvedie tri koncerty.



Otváracím koncertom si organizátori pripomenú 80. výročie konca 2. svetovej vojny. „Úvod programu patrí tradične dielu slovenského skladateľa - tentoraz na objednávku SF/BHS zaznie svetová premiéra skladby Petra Breinera oVErture (Victory in Europe Day) na motívy piesne We'll meet again,“ priblížila Pažítková program, ktorý vyvrcholí Symfóniou Č. 2 The Age of Anxiety (Vek úzkosti) od Leonarda Bernesteina. Koncert diriguje Wayne Marshall, sólistom je Ladislav Fančovič.



Záverečný koncert SF a Slovenského filharmonického zboru (SFZ) bude patriť dielu bratislavského rodáka Franza Schmidta. „Oratórium Kniha so siedmimi pečaťami na biblické texty podľa Knihy zjavení sv. Jána zaznie v SF v kompletnom znení po mnohých rokoch,“ upozornila Pažítková.



Na BHS bude účinkovať The Constellation Choir & Orchestra so svojím zakladateľom a legendárnym dirigentom Sirom Johnom Eliotom Gardinerom. Francúzsky národný orchester - Orchestre National de France s dirigentom Cristianom Macelaru príde do Bratislavy s ďalšou interpretačnou legendou, rakúskym klaviristom Rudolfom Buchbinderom. „Pražská komorná filharmónia s Pražským filharmonickým zborom prídu s monumentálnym dielom Bohuslava Martinů Epos o Gilgamešovi,“ avizuje Pažítková. Potvrdila, že po štyroch rokoch budú na BHS opäť koncertovať Wiener Philharmoniker. Na festival zavíta NDR Elbphilharmonic Orchester Hamburg pod taktovkou Juraja Valčuhu a huslistom Augustinom Hadelichom, ale aj London Symphony Orchestra s dirigentom Sirom Antoniom Pappanom a Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK s Tomášom Netopilom.



„Snažili sme sa otvoriť dramaturgiu festivalu tak, aby vážna hudba bola i trošku 'nevážnou'. S takouto dramaturgiou príde na festival orchester z Kolína - WDR Funkhausorchester Köln pod vedením Davida Brophyho,“ dodala Pažítková k vystúpeniu s koncertným majstrom Jurajom Čižmarovičom.



Aj tento rok bude festival podľa jeho hlavnej manažérky pokračovať prezentáciou jedného z európskych orchestrov mladých. Po orchestroch z Madridu a Barcelony sa predstavia mladí ukrajinskí hudobníci pod taktovkou renomovanej dirigentky Oksany Lyniv. „Na BHS sme ju pozvali so zámerom, že na budúci alebo ďalší rok bude dirigentkou SF v rámci festivalu a možno aj počas sezóny,“ prezradila Pažítková.