Na Bojnickom zámku pokračuje príbeh o láske, zrade a pomste

Bojnice 4. mája (TASR) - Na Bojnickom zámku od soboty pokračujú v rozprávaní príbehu o láske, zrade a pomste pod názvom Spiritus Mortis. Návštevníkom ho priblížia s pomocou 70 účinkujúcich, hudby, výtvarného umenia a tieňového divadla. V prvých dňoch konania podujatia naň koncom apríla zavítali tisícky ľudí, potvrdila to PR manažérka Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Divadelné predstavenie sa odohráva na 28 zastaveniach počas prehliadky zámku. Verejnosť si ho môže pozrieť do stredy 8. mája. Režisér podujatia Peter Serge Butko priblížil, že ide o príbeh o láske, zrade a smrti. Tento rok ho podľa režiséra poňali inak, pretože nehrajú na strach ako taký, ale rozprávajú ľúbostný príbeh, ktorý sa končí tragicky a je hrôzostrašný. Okrem hercov príbeh priblížia videoprojekcie, ázijské tieňové divadlo, živá hudba či poézia.



Podľa Gordíkovej je tento ročník podujatia iný ako predchádzajúce. Múzeum totiž spolupracuje s režisérom, ktorý je pre bojnických divákov viac-menej novinkou. Hudbu na podujatie skomponovali v Srbsku, špeciálne pre tento projekt. "Múzeum tento rok zvolilo tému, ktorá je trochu komplikovaná na to, aby sa vysvetľovala detskému návštevníkovi. Preto odporúčame rodičom, aby na podujatie deti nevodili," dodala.



Verejnosť má tento rok po prvý raz možnosť zakúpiť si vstupenky v predpredaji. V prvej etape podujatia tak urobilo viac ako 70 percent divákov.