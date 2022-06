Na bratislavské Open-air Jarné jazzáky 2022 príde Nate Smith

Bratislava 5. júna (TASR) – Bratislavské Open-air Jarné jazzáky 2022 sa uskutočnia 28. júna v mestskej časti Rusovce. Na podujatí vystúpia svetový bubeník Nate Smith aj slovenský spevák Samuel Hošek so svojou kapelou. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Smith je 47-ročný americký hudobník a producent, ktorý úzko spolupracuje s umelcami, ako Pat Metheny, Dave Holland, Chris Potter, José James či John Patitucci, Ravi Coltrane. V Bratislave vystúpi s projektom Kinfolk. Ich spoločná albumová novinka See the Birds patrí medzi najlepšie džezové albumy ostatných rokov. "Vytvára veľkú krásu a bohatstvo a právom ho možno označiť za jeden z dôležitých džezových albumov tohto roka," napísal o albume holandský magazín Written In Music a anglický The Times mu udelil maximum päť hviezdičiek.



Hošek je umelec, spevák, výtvarník a performer. Je víťazom niekoľkých amerických a európskych súťaží v hudbe a výtvarnom umení. Ako 16-ročný získal štipendium v USA, neskôr študoval na Divadelnej fakulte VŠMU. Je absolventom VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe v odbore džezový spev. Koncom roka 2020 vydal svoj debutový album s názvom Our Time is Now, ktorý nahral v spolupráci s producentom Jurešom Líškom z projektu Fallgrapp. Spolu sa predstavia aj na Jarných jazzákoch.



"Na jarné 'džezáky' sa veľmi teším. Konkrétne na krásny exteriérový priestor v Rusovciach, kde všetci spoločne budeme mať možnosť prežiť neopakovateľnú atmosféru. Pre mňa osobne je vždy inšpirácia deliť sa o pódium s medzinárodnými hudobnými osobnosťami," teší sa na svoj festivalový koncert Hošek.



