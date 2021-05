Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Krása v kroji

Bratislava 24. mája (TASR) - Krásu v kroji predstavuje rovnomenná výstava, ktorú otvorili v pondelok na Bratislavskom hrade v galérii na Západnej terase za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina). Výstavu tvorí 36 veľkoformátových obrazov Sloveniek v krojoch z rôznych regiónov, ktoré sú súčasťou projektu Slovenský deň kroja 2020. "Jeho prípravu skomplikovala pandemická situácia, rozhodli sme sa, že prídeme za ľuďmi. Heslom podujatia bolo Tento rok prídeme za vami, navštívili sme viac ako 50 obcí po celom Slovensku," uviedol pre TASR PR manažér Michal Bartek.



Takmer štyridsiatka obrazov krásnych Sloveniek v nádherných krojoch, ktoré nasnímal fotograf Ramon Leško počas minuloročného projektu Slovenský deň kroja, prezentuje kroje od Myjavy až po východ Slovenska. Vernisáž výstavy otvoril spevácky zbor Lúčnice, program spestrilo aj vystúpenie skupiny Jozefa Maka a folklórny súbor Technik.



Slovenský deň kroja pokračuje aj tento rok štvrtým ročníkom projektu. Vyvrcholí 1. septembra v Banskej Bystrici pri pamätníku SNP. "Pokračujeme v tom, čo sme nastavili minulý rok, opäť navštevujeme regióny, tentoraz chystáme dokument Po stopách slovenských tradícií, ktorý predstaví tradičné zvyky a zvyklosti, ktoré sa diali na jar, leto, jeseň a zimu," priblížil Bartek tohtoročné aktuality.



"Výstava je len medzikrok, aby sa nezabudlo na toto podujatie, a zároveň, aby sa obrazy, ktoré si vlani mohlo pozrieť len minimum ľudí vzhľadom na obmedzenia, dostali do rôznych regiónov Slovenska," potvrdil Bartek putovný charakter výstavy, ktorá na Bratislavskom hrade potrvá do 9. júna. Otvorená je denne okrem pondelka od 12.00 do 17.00 h. Neskôr sa má vydať z hlavného mesta za priaznivcami folklórnych tradícií do rôznych častí Slovenska.



Slovenský deň kroja, založený pri príležitosti 70. výročia týždenníka Slovenka, je podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov a kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je poukázať na tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí slovenských miest a obcí, umenia a krásy krojov a priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii. Zámerom projektu je dať bežným ľudom, ale aj folklórnym telesám možnosť odprezentovať seba, svoju obec a svoj kroj. Aktuálny ročník sa už nemá konať len v online priestore, folkloristi sa chcú v závislosti od pandemickej situácie a opatrení opäť stretnúť v Banskej Bystrici presne na Deň ústavy SR.