Snímka z otvorenia autorskej výstavy 100 (k)rokov Vasca Bendiniho v Bratislave 23. júna 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 24. júna (TASR) - Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu maliara Vasca Bendiniho Sto (k)rokov, ktorá je záverečným podujatím 15. ročníka festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj. Názov výstavy odkazuje na 100. výročie nerodenia Bendiniho (1922 - 2015), rodáka z Bologne, ktorý patril v 40. rokoch minulého storočia medzi priekopníkov umeleckého smeru informel v Taliansku.hovorí Alessandra Sanniti, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. Dodáva, že slovenské publikum má príležitosť zoznámiť sa s Benediniho tvorbou v rámci jedinej zahraničnej výstavy, ktorá sa koná krátko po retrospektívnej výstave v Národnej galérii moderného a súčasného umenia v Ríme a súbežne s dvoma autorskými výstavami v Benátkach a Verone.Kurátorom výstavy je Simone Frittelli. Podľa neho je výstava uceleným portrétom Vasca Bendiniho, ktorý sa vo svojej výtvarnej tvorbe úplne obnažil, aby našiel cestu, ako sa vyrovnať so sebou samým.uvádza kurátor.píše v príhovore do katalógu k výstave Carlo Frittelli, riaditeľ galérie Frittelli arte contemporanea, ktorá obrazy zapožičala.Podľa kurátora výstavy sa téma spomienky neustále vracia v názvoch Bendiniho diel s odkazmi na konkrétne dátumy.vysvetľuje Simone Frittelli.Výstava potrvá do 4. decembra.