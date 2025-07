Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Kovačické insitné maliarstvo

Bratislava 15. júla (TASR) - Kovačické insitné maliarstvo predstaví rovnomenná výstava, ktorú otvorili v utorok v Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu. Záštitu nad podujatím prevzala poslankyňa NR SR Ľubica Laššáková (Hlas-SD). „Je to najväčšia zbierka obrazov insitného umenia, ktorá doteraz na Slovensku bola vystavená, a myslím si, že aj v inej krajine nemá obdobu, pretože je tu viac ako dvesto diel,“ uviedla na tlačovej konferencii pred vernisážou.



S umením insitných maliarov z Kovačice sa Laššáková podľa vlastných slov stretla niekoľko desiatok ráz ešte ako redaktorka Slovenského rozhlasu a insitné umenie potomkov Slovákov zo srbskej Vojvodiny podporovala neskôr ako ministerka kultúry SR. „Bola som unesená tým, ako potomkovia Slovákov, ktorí pred dvesto rokmi začali osídľovať Dolnú zem, si dokázali život v Kovačici preniesť jednoduchým spôsobom na papier, plátno a nepopustili, udržali tento druh úprimného umenia až doteraz,“ povedala Laššáková. Pripomenula tiež, že aj vďaka jej pomoci sa podaril zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO pre taký výnimočný fenomén, akým je výtvarné umenie jednoduchých kovačických roľníkov.



Insitné umenie z Kovačice, významný prvok slovenskej kultúry vo Vojvodine, zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v decembri 2024 a svoj podiel na tom mal aj zakladateľ Galérie Babka Pavel Babka. „Nebolo to ľahké, lebo Srbsko má päťdesiat prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva, a každý chcel byť zapísaný,“ poznamenal šíriteľ kovačičskej insity, ktorý do Bratislavy priviezol presne 222 exponátov. Počet diel podľa slov Babku symbolizuje roky, ktoré prešli od založenia Kovačice v roku 1802 po rok 2024, keď bolo kovačické umenie zapísané do zoznamu UNESCO.



Výstave dominujú dva veľkorozmerné obrazy (270 krát 200 centimetrov) Zima a Leto od autora Pavla Hájku, ktorý sa osobne zúčastnil na vernisáži. Návštevníci výstavy môžu obdivovať aj ďalšie jeho práce, ktorých ústredným motívom je kohút. Počas výstavy prezentujúcej diela 65 maliarov, vďaka ktorým je maliarstvo z Kovačice zapísané do Unesca, si môžu návštevníci každý deň vypočuť aj odborný komentár Pavla Babku o fenoméne kovačického maliarstva. „Cieľom je, aby som videl, ako na toto umenie reaguje aj mladšia a stredná generácia na Slovensku, o staršej vieme,“ poznamenal k odbornému sprievodu, ktorý záujemcom ponúkne počas trvania výstavy každý deň o 10.00, 12.00, 14.00 a o 16.00 h. Súčasťou výstavy je tiež najväčšia zbierka maľovaných šamlíkov. Sériu tridsiatich šamlíkov namaľovali najznámejší umelci z Kovačice.



Výstava potrvá do 31. júla.