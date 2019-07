Na Bratislavskom hrade prezentovali publikácie k výstave Martin Benka

Na snímke uvedenie publikácií Martin Benka: Katalóg k výstave, Martin Benka a Karol Plicka objavujú Slovensko a Martin Benka: Maľovánka, 24. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 24. júla (TASR) - Bratislavský hrad bol v stredu dejiskom prezentácie troch publikácií k výstave o osobnosti, živote a diele Martina Benku, ktorá vznikla pri príležitosti 130. výročia umelcovho narodenia. Výstavu dopĺňa rovnomenný katalóg Martin Benka, ktorý vydalo Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine.Publikácia na prvý pohľad zaujme už svojím prebalom, na ktorom figuruje reprodukcia oceňovaného diela Matkina pieseň (1034) a grafikmi zdigitalizované Benkovo písmo. To je použité i vo vnútri knihy v podobe umelcových citátov.uviedla autorka výstavy a katalógu Monika Váleková.Obrazovo-textovému katalógu dominuje chronologicky radená maliarska tvorba Martina Benku, obsahuje však aj voľnú kresbu, návrhy na dizajn, ilustrácie.priblížila autorka publikáciu, ktorá zachytáva aj Benkov život, ľudí, ktorých rád stretával a miesta, ktoré rád navštevoval.Samostatnú textovú kapitolu tvorí stať o Múzeu Martina Benku, o dome, v ktorom Benka prežil posledných 12 rokov života.poznamenala k domu, ktorý dostal do správy SNM a je v ňom zriadené Múzeum Martina Benku v podobe, ako ho umelec obýval.Martin Benka a Karol Plicka objavujú Slovensko je názov interaktívnej knihy, ktorá predstavuje regióny Slovenska prostredníctvom diel oboch umelcov.povedala pre TASR Jana Hutťanová, autorka knižky, ktoré pomáha deťom prejsť po Slovensku, predstavuje im tradičnú kultúru regiónov, významných rodákov, ale aj pamiatky UNESCO.poznamenala autorka knihy. Jej interaktivita spočíva v QR kódoch, cez ktoré si čitateľ môže nájsť a vypočuť ukážky ľudových nástrojov, piesní i tancov.Tretím knižným počinom, ktorý sprevádza aktuálnu výstavu na Bratislavskom hrade, je dvojjazyčný titul Martin Benka. Maľovanka. Zostavila ho Ľubica Fandl Drangová, ilustrácie inšpirované dielami umelca pôvodom zo Záhoria, ktorý precestoval viaceré krajiny, no najviac mu prirástla k srdcu severoslovenská horská krajina, vytvorila výtvarníčka Zuzana Hlavatá. Maľovanka však nie je určená prioritne deťompovedala pre TASR Hlavatá.Výstava Martin Benka inštalovaná na 3. poschodí Bratislavského hradu je otvorená od septembra minulého roka. Aj v priebehu leta ponúka celý rad sprievodných podujatí. Jedným z nich bude metodický deň určený pedagógom, uskutoční sa v utorok 27. augusta.