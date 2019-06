Na Bratislavskom hrade štartuje One Day Jazz Festival

Jazzovú náladu prenesie festival naprieč celým Slovenskom.

Bratislava 18. júna (TASR) - Na Bratislavskom hrade štartuje v utorok jazzový festival slovenského bubeníka Martina Valihoru One Day Jazz Festival, ktorý symbolicky otvára aj Bratislavské kultúrne leto. Jedenásty ročník festivalu hostí svetové aj domáce hviezdy.



"Festival sa nesie v znamení humanizmu a tolerancie a preto aj účinkujúci sú vyberaní so zreteľom na tieto myšlienky," zdôrazňuje riaditeľ festivalu Martin Valihora. Na úvod bratislavského koncertu sa tentoraz predstaví aj Ida Kelarová so svojim príbehom a projektom Čhavorenge v sprievode s československým jazzovým triom. Toto spojenie si návštevníci budú môcť vypočuť spolu s Bratislavským chlapčenským zborom a Idinými rómskymi chlapcami.



Ida Kelarová pochádza z rómskej moravskej hudobnej rodiny. Jej otec Koloman Bitto bol známy rómsky muzikant. Po pôsobení v zahraničí sa v roku 1995 vrátila do Česka. V Bystrém na Českomoravskej vysočine založila Medzinárodnú školu pre ľudský hlas. Organizuje medzinárodné workshopy, multietnické projekty, rómsky festival Gypsy Celebration Hartmanice a v rôznych krajinách zakladá spevácke zbory s repertoárom rómskych piesní.



V druhej časti otváracieho festivalu sa predstaví izraelská speváčka Achinoam Nini, známa pod umeleckým menom Noa. Jej hudba je označovaná ako elegantná zmes západnej, židovskej a arabskej kultúry. Na koncerte v Bratislave zaznie v spojení so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.



"Nebol by to One Day Jazz, keby na záver neprekvapil. Predstavte si Idu, Nou, filharmóniu, chlapčenský zbor, bubny a perfektný jazz... už len to šípi jedno veľké prekvapenie, ktoré verím, že sa podarí," naznačil Valihora snahu dramaturgie opäť divákov na záver odmeniť niečím jedinečným.



Festival v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pravidelne pozýva na júnový otvárací koncert aj 200 stredoškolákov z bratislavských škôl a venuje im vstup zdarma: "Môžu tak zažiť a vidieť, čo všetko si jednotlivé kultúry sveta môžu ponúknuť a čo všetko môžu vytvoriť cez hudbu, ktorá spája. Rovnako majú možnosť vidieť aj svojich rovesníkov, ktorí dokazujú svojím talentom a tvrdou prácou, že cez hudbu môžu tiež vyjadriť svoj postoj k životu a môže ich to motivovať a osloviť aj na ich ďalšej životnej ceste."



Jazzovú náladu prenesie festival naprieč celým Slovenskom. Navštívi Banskú Štiavnicu, Žilinu a Košice, kde ponúkne formácie moderného jazzu ako Ari Hoenig Trio, predstavia sa aj Ovsepian, Camarda a Valihora Trio, Darkness Positive či Ochepovsky Project. "Predstavíme aj nováčikov našej jazzovej rodiny - Ľudové Mladistvá. Títo nadšenci sviežo spájajú prvky folklóru, jazzu, klasickej i modernej hudby," avizuje organizátor festivalu s tým, že po tejto šnúre letný One Day Jazz sa opäť vráti do Bratislavy, kde sa predstaví fenomenálny americký saxofonista Kenny Garrett - legenda, na ktorej vyrastali celé hudobné generácie.