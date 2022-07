Na Bratislavskom hrade začínajú Letné shakespearovské slávnosti 2022

Bratislava 5. júla (TASR) - Na nádvorí Bratislavského hradu by sa mali v utorok večer začať Letné shakespearovské slávnosti 2022. v poradí 22. sezónu festivalu má odštartovať premiéra divadelnej hry Hamlet.



"Všetkým divákom pripomíname – predstavenia vopred nikdy nerušíme. Ak je to len trochu možné, snažíme sa hrať. Myslite na teplé oblečenie a aj pršiplášť sa môže hodiť. Dáždniky v sedení povolené nie sú," pripomínajú organizátori na sociálnej sieti.



Okrem Hamleta by mala byť počas leta uvedená aj minuloročná premiéra pražských kolegov - komédia Bouře. Festival bude pokračovať ďalšími slovenskými inscenáciami, a to Dvaja páni z Verony a Komédia omylov. Pozvaná je tiež minulý rok vypredaná Zimní pohádka.



Letné shakespearovské slávnosti oživia Bratislavu nielen večernými predstaveniami, ale prinesú svoj projekt Shakespeare s deťmi aj do priestorov nákupného centra na Pribinovej ulici, na námestie za sochou M. R. Štefánika, do Sadu Janka Kráľa – scéna Othello, a do dekorácií inscenácií na Bratislavskom hrade.