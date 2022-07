Predskokankou na bratislavskom koncerte speváčky LP bude Slovenka

Bratislava 10. júla (TASR) - V utorok 12. júla bude v Bratislave koncertovať americká speváčka LP. Jej hostkou bude mladá Slovenka Karin Ann, o ktorej písal aj New York Times, pravidelne ju hráva nemecká MTV, v Česku vyhrala kategóriu Objav roka v ankete Žebřík a tento rok už hosťovala na koncertoch Imagine Dragons či My Chemical Romance. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Karin Ann, ktorá odštartovala svoju kariéru v roku 2020 a pre pandémiu nemala veľa priestoru na koncerty, patrí medzi najvýraznejšie mladé talenty a najúspešnejších mladých umelcov na Slovensku.







"Veľmi ma teší, že môj prvý veľký koncert na Slovensku bude práve s LP. Jej pesničky majú skutočnú hĺbku a dotýkajú sa tém, ktoré sú mi blízke a objavujú sa aj v mojej tvorbe. Vystúpiť na jednom pódiu s LP je pre mňa pocta," prezradila Karin Ann o svojom hosťovaní na koncerte LP.



Karin Ann svoju prvú skladbu napísala ako 14-ročná a otvorilo jej to cestu ku renomovaným producentom Tomimu Popovičovi a Mattovi Schwartzovi (Yungblud, KSI, Travis Baker), v spolupráci s ktorými vydala v máji 2021 svoje prvé EP Lonely together. Tento rok vydala ďalšie EP Side effects of being human a objavila sa ako hostka na koncertoch Imagine Dragons, Yungblud, Alfie Templeman a My Chemical Romance.







Hlavná hviezda večera LP alias Laura Pergolizzi určite nepatrí medzi typické popové hviezdy. Svojou štíhlou postavou v pánskom obleku a krátkymi kučeravými vlasmi pripomína Boba Dylana v mladosti. Na svojom konte má megahity ako Girls Go Wild či Lost On You. Aj keď prvý hit mala v roku 2017, v hudobnej branži bola hviezdou už dávno predtým. Je totiž talentovanou a úspešnou autorkou hitov megahviezd ako Rihanna, Rita Ora, Celine Dion, Christina Aguilera, Cher či Backstreet Boys. V decembri minulého roka vydala nový album Churches, ktorý si slovenskí fanúšikovia budú môcť na koncerte premiérovo užiť.