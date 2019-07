Na Cibula Fest prileteli tretí deň aj československí zlatí slávici

Cibula Fest ponúka vystúpenia českých a slovenských interpretov. Po polnoci však znela z hlavného pódia aj angličtina vďaka skupine Queenie.

Holíč 21. júla (TASR) – Československí zlatí slávici boli v sobotu (20. 7.) lídrami tretieho večera Cibula Festu, ktorého v poradí jedenásty ročník je zameraný na českých a slovenských interpretov. Na letisko v Holíči prišli zlatý slávik Peter Nagy a trojnásobný zlatý slávik Dalibor Janda so svojimi sprievodnými skupinami.



Spevák a skladateľ Peter Nagy rozšíril 9. apríla rady šesťdesiatnikov. Mal sedemnásť, keď v štúdiu nahral prvé piesne. V auguste 1982 nahral svoj prvý veľký hit Profesor Indigo, na ktorý vznikol aj prvý videoklip. V novembri 1983 založil skupinu Indigo a v roku 1984 vydal debutovú LP platňu Chráň svoje bláznovstvá. Petrova popularita letela raketovo nahor, za rok 1984 získal v ankete Zlatý slávik druhé miesto, za rok 1985 bol prvý, za rok 1986 opäť druhý. Na svojom konte má v súčasnej dobe dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, z najnovších je to štúdiovka ROCKmi overené z apríla 2015 a akustický album Piánko z októbra 2018.



Peter Nagy má na svojom konte desiatky známych skladieb a tak v jeho prípade je to otázka čo nezahrať, keďže festivalový set trvá najviac jednu hodinu. Diváci spievali, tlieskali aj tancovali pri hitoch Až sa znova narodím, Poďme sa zachrániť, Profesor Indigo, So mnou nikdy nezostarneš, Marcel z malého mesta, Krásny zadok, Revolver a muzika, Aj tak sme stále frajeri, Poslednýkrát, Psi sa bránia útokom, Chráň svoje bláznovstvá, Sme svoji a Kristínka iba spí.



„Na popmusic je veľmi pekné, že sú ľudia, ktorí naháňajú svoju popularitu cez bulvár, všeličo robia, len aby na seba upozornili. Ale pokiaľ nemáš obyčajnú pesničku, tak stále robíš len takú veľmi zvláštnu smutnú robotu. Mám veľmi rád svoje povolanie, neberiem to ani ako prácu. Na mojom povolaní mne vadí byrokracia, všetky tie faktúry, kým človek vyjde na pódium. Ale muzika, tým že mám skvelú kapelu za sebou, tak to je radosť,“ povedal Peter Nagy pre TASR.



Spevák, skladateľ a gitarista Dalibor Janda začínal so spevom s amatérskou skupinou Pacifik. Od roku 1977 žije v Prahe, tu aj založil v roku 1978 skupinu Prototyp. V roku 1985 vydal prvú LP platňu s názvom Hurikán. Trikrát po sebe, za roky 1986, 1987 a 1988 vyhral anketu Zlatý slávik v kategórii spevákov. Do týchto dní vydal 20 albumov, najnovším je album Někde v zemi nad Zemí , ktorý vyšiel v novembri 2016. Do Holíča prišiel aj dcérou Jiřinou Annou, ktorá ako speváčka kráča v otcových stopách. Aj on má viac ako desiatku známych hitov, zazneli aj Žít jako kaskadér, Modré nad hlavou, Padá hvězda, Vždycky jsem to já, Snad jsem si ji měl všímat víc či Kde jsi.



Dalibora Jandu striedala skupina Gladiator. Na scéne sú od roku 1989, pripravujú sa osláviť 30 rokov účinkovania. Dnes sú to už skúsení muzikanti, ktorí dokážu osloviť publikum na halových aj open air koncertoch. Debutový album v angličtine s názvom Designation vydali v januári 1992. Videoklip s piesňou Profitable Losses odvysielala hudobná stanica MTV, bol to prvý klip kapely zo Slovenska. V priebehu ďalších štyroch rokov vydali ešte štyri štúdiové albumy v angličtine. Prvým slovensky spievaným albumom bol v roku 1998 Viem kde boh spí. Na svojom konte majú štrnásť štúdiových albumov, najnovší z decembra 2018 je Deň čo mal dávno prísť.



Líder Miko Hladký ani nemusel fanúšikov veľmi pobádať k spolupráci, tlieskali a spievali od prvej pesničky, prvou bola Raz tam v uličkách, po nej Nemôžem dýchať, Kúpim si pekný deň, Život pred sebou, Neviem ťa nájsť, Sám s ňou, Hlavu maj hore, Keď sa láska podarí, Dnes je pekný deň, Pesnička o Medulienke, obľúbená (I Can't Get No ) Satisfaction, slávny to hit skupiny Rolling Stones, Bonboniéra a záverečnou hit Láska.



„Muzika nás drží stále mladých, radi hrávame koncerty, stretávame sa s fanúšikmi a to nás drží stále v dobrej kondícii. Rockové pódium je nám milšie, na ňom sa cítime dobre. Koncertujeme už dlho a máme radi, keď cítime energiu od ľudí, keď vidíme, že sa bavia, spievajú naše pesničky, to nám prináša veľmi dobrý pocit. Máme potvrdených veľa koncertov, čo nás teší, len v auguste je ich dvanásť,“ doplnil pre TASR Miko Hladký.



Mladšiu interpretačnú scénu zastupovala na hlavnom pódiu česká formácia Mandrage. Začínali v roku 2001, dnes majú na svojom konte sedem štúdiových albumov, debutový Říkala, že jí trápi cosi vyšiel v roku 2005, najnovší siedmy Po půlnoci vydali v januári 2018. Diváci pred pódiom reagovali najviac na hit Šrouby a matice, kapela Zahrala aj skladby Černobílá, Ona se smála, Na dlani, Kapky, Barbora, Marmeláda, Endorfíny, Brouci, Mechanik, Travolta, Hledá se žena či aktuálny hit Motýli.



Cibula Fest ponúka vystúpenia českých a slovenských interpretov. Po polnoci však znela z hlavného pódia aj angličtina vďaka skupine Queenie. Tá pochádza z Prahy, založila ju vo februári 2006 partia mladých študentov. Dnes je Queenie najúspešnejšou Queen tribute kapelou v Českej republike a jednou z najlepších aj vo svete. Partia okolo speváka Michaela Klucha vystúpila 8. júla na známom Jazzovom festivale vo švajčiarskom Montreux. Z repertoáru slávnych Queen zahrali skladby We Will Rock You, I Want To Break Free, Under Pressure, I Want It All, Another One Bites The Dust, Somebody To Love aj A Kind Of Magic.