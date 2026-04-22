< sekcia Kultúra
Na Deň Zeme bude mať premiéru dokumentárny film Dunaj
Film Dunaj vznikol v rámci projektu LIFE Living Rivers. Podľa BROZ ide o jeden z najrozsiahlejších projektov na ochranu riek na Slovensku, ktorého súčasťou je 11 odborných inštitúcií a organizácií.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Ochranárske združenie BROZ v spolupráci s režisérom Viliamom Bendíkom odpremiéruje na Deň Zeme dokumentárny film Dunaj. Ide o ochranársko-bežecký dokument, ktorý vznikol na námety BROZ. TASR o tom informovala Andrea Froncová zo združenia.
Hlavnou témou filmu je beh dvoch ultrabežcov, ochranárov Miroslavy Rakovskej z BROZ a Miroslava Očadlíka z WWF Slovensko, ktorí sa rozhodli prebehnúť pozdĺž celého slovenského úseku Dunaja. Odbehli spolu viac ako 200 kilometrov za štyri dni, aby poukázali na environmentálne problémy rieky na niektorých kritických úsekoch, ale aj na možné riešenia týchto problémov, priblížila Froncová.
„Výsledkom je dokumentárny film, z ktorého cítiť fyzické prepojenie bežcov s Dunajom. Tí si na vlastnej koži odžijú každý jeden kilometer putovania rieky krajinou. Bežiac popri jej brehoch precítia jej bariéry, ale aj úseky, kde Dunaj voľne meandruje, a týmto fyzickým zážitkom prevedú aj divákov,“ uviedla Frocová.
Hlavnými protagonistami dokumentu nie sú len bežci, ale aj samotná rieka Dunaj, ktorej prepožičala svoj hlas herečka Patrícia Balajová. „Keď ma oslovila Mira Rakovská z ochranárskeho združenia BROZ s nápadom zrealizovať bežecký film o Dunaji, neváhal som ani chvíľu. V roku 1995 som totiž získal svoj magisterský titul na Prírodovedeckej fakulte, odbor environmentalistika. Návrat do ramien Dunaja bol teda pre mňa nádhernou spomienkou na vysokoškolskú mladosť,“ povedal Bendík.
Ochranári chcú prostredníctvom filmu a následnej diskusie priblížiť verejnosti aktuálne ochranárske výzvy na Dunaji. „V BROZ - ochranárskom združení v týchto dňoch riešime kampaň na záchranu cenného 41-hektárového územia v tesnej blízkosti Dunaja pri obci Číčov. V tomto území hniezdi náš najväčší dravec orliak morský a ešte donedávna sa tu ťažilo drevo a pestovali monokultúry šľachtených kanadských topoľov,“ uviedla Rakovská. Doplnila, že združenie chce toto územie odkúpiť, natrvalo ochrániť a premeniť monokultúry na prirodzené lesy.
Film Dunaj vznikol v rámci projektu LIFE Living Rivers. Podľa BROZ ide o jeden z najrozsiahlejších projektov na ochranu riek na Slovensku, ktorého súčasťou je 11 odborných inštitúcií a organizácií. Projekt má za cieľ zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá na celkovej dĺžke 344 km týchto riek.
Hlavnou témou filmu je beh dvoch ultrabežcov, ochranárov Miroslavy Rakovskej z BROZ a Miroslava Očadlíka z WWF Slovensko, ktorí sa rozhodli prebehnúť pozdĺž celého slovenského úseku Dunaja. Odbehli spolu viac ako 200 kilometrov za štyri dni, aby poukázali na environmentálne problémy rieky na niektorých kritických úsekoch, ale aj na možné riešenia týchto problémov, priblížila Froncová.
„Výsledkom je dokumentárny film, z ktorého cítiť fyzické prepojenie bežcov s Dunajom. Tí si na vlastnej koži odžijú každý jeden kilometer putovania rieky krajinou. Bežiac popri jej brehoch precítia jej bariéry, ale aj úseky, kde Dunaj voľne meandruje, a týmto fyzickým zážitkom prevedú aj divákov,“ uviedla Frocová.
Hlavnými protagonistami dokumentu nie sú len bežci, ale aj samotná rieka Dunaj, ktorej prepožičala svoj hlas herečka Patrícia Balajová. „Keď ma oslovila Mira Rakovská z ochranárskeho združenia BROZ s nápadom zrealizovať bežecký film o Dunaji, neváhal som ani chvíľu. V roku 1995 som totiž získal svoj magisterský titul na Prírodovedeckej fakulte, odbor environmentalistika. Návrat do ramien Dunaja bol teda pre mňa nádhernou spomienkou na vysokoškolskú mladosť,“ povedal Bendík.
Ochranári chcú prostredníctvom filmu a následnej diskusie priblížiť verejnosti aktuálne ochranárske výzvy na Dunaji. „V BROZ - ochranárskom združení v týchto dňoch riešime kampaň na záchranu cenného 41-hektárového územia v tesnej blízkosti Dunaja pri obci Číčov. V tomto území hniezdi náš najväčší dravec orliak morský a ešte donedávna sa tu ťažilo drevo a pestovali monokultúry šľachtených kanadských topoľov,“ uviedla Rakovská. Doplnila, že združenie chce toto územie odkúpiť, natrvalo ochrániť a premeniť monokultúry na prirodzené lesy.
Film Dunaj vznikol v rámci projektu LIFE Living Rivers. Podľa BROZ ide o jeden z najrozsiahlejších projektov na ochranu riek na Slovensku, ktorého súčasťou je 11 odborných inštitúcií a organizácií. Projekt má za cieľ zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá na celkovej dĺžke 344 km týchto riek.