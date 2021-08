Na Divadelnej Nitre sa budú zahraničné inscenácie premietať na plátne

Nitra 30. augusta (TASR) – Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa tento rok bude konať od 1. do 6. októbra. Najväčšie zastúpenie v hlavnom programe budú mať podľa organizátorov slovenské inscenácie, ktoré do programu vybral kurátor, divadelný vedec a kritik Karol Mišovic. Zahraničné inscenácie premietnu na plátne.



Na festivale sa predstaví Slovenské národné divadlo s inscenáciou Vojna a mier, Divadlo Andreja Bagara v Nitre s hrou Drotár, Štátne divadlo Košice s predstavením Borodáč, alebo tri sestry i Divadlo Lab s inscenáciou Lebensraum. Slovenskú časť programu doplní hra Čepiec, s ktorou príde na festival Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.



Zo zahraničných inscenácií predstaví festival hru Očitý svedok v podaní činohry Národního divadla Praha, Arakadi Zaides odprezentuje v Nitre inscenáciu Necropolis a Compagnie Kadidi/Dorothée Munyaneza hru Sieť. „Zahraničné inscenácie tento rok budeme premietať na plátne v divadle. Pri výbere si však naši kurátori Ján Šimko a Martina Vannayová dali záležať a do programu zaradili kvalitné produkcie, ktorých záznam v sálach sprostredkuje vysoko výkonná technika. Inscenácie sú vybrané tak, aby diváci neboli o zážitok ukrátení ani pre tejto forme prezentácie. Niektoré boli dokonca vytvorené priamo pre sledovanie prostredníctvom videa,“ sľubujú organizátori.