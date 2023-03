Na Divadelnej Žiline sa predstavilo 11 súborov mladých divadelníkov

Žilina 8. marca (TASR) – Na regionálnej prehliadke Divadelná Žilina súťažilo na začiatku týždňa 11 súborov mladých divadelníkov o postup do krajského kola. Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.



V kategórii detskej dramatickej tvorivosti získal prvé miesto a priamy postup na prehliadku Detský divadelný medveď súbor Vaša banda zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ferka Špániho v Žiline za inscenáciu Iní. Druhé miesto s návrhom na postup na krajskú prehliadku získal divadelný súbor DeDiSú zo Základnej školy (ZŠ) Lichardova v Žiline za inscenáciu Už som raz bola.



V kategórii divadlo mladých získalo hlavnú cenu a priam postup na prehliadku Turčianske javisko Teatro In vitro zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline za inscenáciu Psoriáza forte. Diplom a návrh na postup do krajského kola získali divadelný kolektív Veľké kocky zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline za inscenáciu Komorná a Alexandra Gloserová zo ZUŠ v Bytči za inscenáciu Jabĺčko.



Predsedníčka poroty a odborná pracovníčka pre divadlo Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave Lucia Hromníková ocenila, že mladí divadelníci išli "s kožou na trh". "Sme nadšení, aká tu bola pestrosť. Videli sme absolútnu drámu, psychologickú drámu, klasickú drámu, tragédiu, komédiu. Zaspomínali sme si na veci, ktoré sa tiež stali v našich životoch. Dotkli sme sa tém, ktoré sú často tabuizované a treba o nich hovoriť," zhodnotila.



Regionálne kolo postupových súťaží pripravilo KrKS v Žiline. Vyhlasovateľom a garantom súťaží je NOC v Bratislave.