Na Febiofest Bratislava príde aj F. Fenič, uvedie Ružového pantera

Bratislava 7. marca (TASR) – Jubilejný 30. ročník medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava sa uskutoční v kinách Mladosť, Klap na VŠMU i v kinosále v novootvorenej Slovenskej národnej galérie (SNG). "Doplnkovú kinosálu máme v Jurkovičovej Teplárni," povedal pre TASR Ondrej Starinský, programový riaditeľ festivalu, ktorý od 15. do 19. marca ponúkne premiéry slovenských filmov, ocenené zahraničné snímky i diskusie s filmármi. Pozvanie prijal aj Fero Fenič, spoluzakladateľ Febiofestu v Bratislave a Prahe.



Fenič sa postará o neoficiálne otvorenie podujatia, na ktorom uvedie britsko-americkú komédiu z roku 1963 Ružový panter. S divákmi sa podelí aj o zážitky zo stretnutia s herečkou Claudiou Cardinale. Festival oficiálne otvorí slovenská premiéra filmu ukrajinského režiséra Dmytra Sucholytkého-Sobčuka Pamfir.



Starinský potvrdil, že po svetovej premiére na Berlinale sa na bratislavskému publiku predstaví film legendy dokumentárnej tvorby Vitaliho Manského a mladého ukrajinského filmára Jevhena Titarenka Východný front, ktorý mal premiéru v Berlíne presne rok po začiatku vojny. "Jevhen sa okamžite po začiatku ruskej invázie s priateľmi pridal k práporu prvej pomoci a zároveň začal zaznamenávať situácie bojov na Ukrajine," približuje snímku festival.



"Tento rok sme sa rozhodli pridať do programu aj súťaž dlhometrážnych filmov z krajín V4 plus Rakúsko a sme radi, že sa nám do súťaže podarilo získať aj veľa filmov z Ukrajiny," poznamenal Starinský s tým, že viacero filmárov Febiofest aj navštívi a bude možné s nimi diskutovať o filmoch. Festival predstaví aj experimentálne dielo režisérky Viery Čákanyovej Poznámky z Eremocénu a očakávaný film Mimi, za ktorý získala Mira Fornay ocenenie na nedávnom Berlinale.



Prvýkrát na Slovensku festival premietne film Veľryba od režiséra Darrena Aronofského, v ktorom si môžu diváci vychutnať herecký comeback Brendana Frasera. V programe figuruje aj najnovší film Davida Cronenberga Zločiny budúcnosti.



Febiofest ponúkne aj americkú akčnú komédiu Neznesiteľná váha obrovského talentu, v ktorej hlavný predstaviteľ Nicolas Cage ako fiktívna postava stvárňuje samého seba. V ponuke je tiež kultový americký horor Od súmraku do úsvitu v réžii Roberta Rodrigueza. Filmoví priaznivci si budú môcť pozrieť aj čerstvého držiteľa Českého leva v kategórii Najlepší dokument snímku Skúška umenia, v ktorej tvorcovia mapujú talentové skúšky na pražskej Akadémii výtvarných umení.



Febiofest Bratislava 2023 organizuje Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Jeho súčasťou je aj medzinárodné vzdelávacie a networkingové podujatie Visegrad Film Forum združujúce filmových študentov a profesionálov.