Na Fest Anču 2023 prihlásili takmer 1400 filmov zo 73 krajín sveta

Bratislava 10. apríla (TASR) - Takmer 1400 filmov zo 73 krajín sa prihlásilo na Medzinárodný festival animácie Fest Anča. "Predvýberová komisia z nich vybrala štedrú porciu takmer 230 filmov," informujú organizátori festivalu. To najlepšie a najoriginálnejšie zo súčasnej domácej i svetovej animovanej tvorby predstaví v Žiline od 29. júna do 2. júla.



"Tento rok nám učarovali veľmi osobné výpovede filmárov a filmárok, ktorí sa neboja smelo rozprávať o komplexných témach, akými sú identita, láska, priateľstvá či nachádzanie zmyslu života v postpravdivom svete," hovorí o tohtoročnom výbere programový riaditeľ festivalu Jakub Spevák, zároveň člen predvýberovej komisie.



Do hlavnej súťaže vybrala 33 filmov, z ktorých je jedna tretina študentských. Tie budú súťažiť o cenu Anča Award za najlepší študentský krátky animovaný film.



Medzi študentskými snímkami je aj kórejský film Osobnosť, ktorý na medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy získal hlavnú cenu za najlepší študentský krátky animovaný film a ocitol sa aj vo výbere festivalu v Cannes. "Zaujať môže aj absurdný poľský film Bodliak v hlave Katarzyny Miechowicz, ktorá minulý rok získala na Fest Anči špeciálne uznanie za film Omrvinky života," približujú organizátori.



Festival podľa nich predstaví aj snímky od známych tvorcov ako Peter Millard, Steven Woloshen či Candy Guard. V hlavnej súťaži sa nachádza aj nový film Nikitu Diakura s názvom backflip. Vo výbere figuruje aj krátky film nominovaný na Oscara Obchodníci s ľadom portugalského autora Joao Gonzaleza.



Návštevníci Fest Anče sa môžu tešiť tiež na videoklipovú tvorbu z krajín ako Argentína, Hong Kong či Kostarika. "V súťaži však zaujme aj videoklip zo susednej Ukrajiny, ktorý zobrazuje neľahkú vojnovú situáciu v meste Mariupol. Mimoriadne kreatívny bol belgický režisér Simon Breeveld, od ktorého predvýberová komisia vybrala dokonca až dva videoklipy," avizuje festival.