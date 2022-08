Na festival Tanečno zavíta aj choreograf L. Malkowski

Bratislava 9. augusta (TASR) - Oslavu tanca a umenia prinesie do Námestova medzinárodný multižánrový festival Tanečno. Jeho šiesty ročník bude od 17. do 21. augusta v podobe workshopov a predstavení. Na festival zavítajú umelci z celého sveta. "Program bude omnoho bohatší aj pre tých, ktorí prídu na festival len ako diváci. Mená ako Horacio Macuacua, Peter Jaško či Manuel Ronda prinesú na festival vlastné koncepty na workshopoch či sólových predstaveniach," povedal jeden z organizátorov festivalu Andrej Štepita. Novinkou sú podujatia na otvorených a netradičných miestach, napríklad na nábreží Oravskej priehrady.



Organizátori podčiarkujú, že ich ambíciou naďalej zostáva prinášať ľuďom tanec vo všetkých jeho podobách, podporiť nezávislé umelecké formy, spájať rôzne tanečné komunity a vytvoriť tradíciu oslavy svetového tanca v oravskom regióne. "Takéto udalosti sa musia robiť v malých mestách a regiónoch, aby sme mohli otvárať ľuďom dvere do kultúry," dodáva spoluorganizátorka festivalu Zuzana Kuľhová s tým, že festival chce naďalej prinášať väčšiu radosť z tanca do komunity. "Každý rok sa zároveň snažíme dávať ľuďom iné a špecifické aktivity. Tento rok chystáme ďalšie koncepty, aby s nami ľudia zostávali, chceme im ukázať niečo nové."



Tento rok zavítajú do oravského regiónu tanečníci svetovej umeleckej scény, ktorí budú búrať hranice medzi tanečnými štýlmi. "Výnimočným workshopom bude Flowmentum od tanečníka Lucasa Malkowskeho, ktorý v ňom kombinuje floorwork, súčasný tanec, breaking, akrobaciu a jogu na zemi aj mimo nej," avizujú organizátori prezentáciu tanečníka a choreografa z kanadského Toronta, ktorý spolupracoval so Staatsballett Berlin, Sasha Waltz či Toronto Dance Theatre.



Predstaví sa tiež Peter Jaško, jeden z najvýznamnejších slovenských tanečníkov pôsobiacich v zahraničí. "Po dlhej dobe vystúpi v rodnej krajine so svojím unikátnym manifestom, ktorý je venovaný slobode výskumu, oslave hĺbky pohybu sprevádzanú reálnym počúvaním v prítomnom čase," približujú organizátori.



Nigérijská tanečníčka Kosi Eze, členka kanadského Compagnie de danse Ebnfloh, bude mať na festivale hip-hopový workshop, bude tiež súčasťou poroty Tanečno Scéna battle. V porote battlu sa predstaví aj profesionálny britský tanečník Troy Banton, ktorý sa špecializuje na house dance a floor movement. Absolvent Russian Ballet School, vzdelaný aj v oblasti afrokaribských a afrických tradičných tancov či súčasného tanca sa postará aj o housový workshop so zmesou iných štýlov.