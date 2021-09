Na festivale Allegretto Žilina sa predstaví 12 interpretov zo 6 krajín

Žilina 13. septembra (TASR) – Na 30. ročníku stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina vystúpi od 20. do 25. septembra v Dome umenia Fatra dvanásť interpretov zo šiestich krajín. Podľa Veroniky Štubňovej z Hudobného centra (HC) Bratislava sa tento rok festival pre pandemickú situáciu presunul z tradičného aprílového termínu na septembrový.



"Návštevníci majú možnosť zažiť týždeň nabitý excelentnými výkonmi zahraničných, ale aj mladých slovenských umelcov a umelkýň. Ich kariéra sa síce len začína, no všetci sú držiteľmi ocenení z najznámejších interpretačných súťaží a už teraz patria medzi najlepších sólistov na súčasnej hudobnej scéne," doplnila Štubňová.



Na otváracom koncerte festivalu (20. 9.) vystúpia domáci Štátny komorný orchester (ŠKO) Žilina a dvadsaťročný klavirista zo Žiliny Pavol Praženica pod taktovkou slovenského dirigenta Marca Vlasáka. "Je držiteľom prvej ceny na medzinárodnej dirigentskej súťaži 'Nino Rota' v talianskej Matere. Program koncertu sa začne svetovou premiérou skladby Walking with Mahler jubilujúceho skladateľa ruského pôvodu žijúceho na Slovensku Jevgenija Iršaia. Pokračovať bude klavírnym koncertom Camilla Saint-Saënsa a Symfóniou č. 4 Arthura Honeggera," uviedla Štubňová.



Na záverečnom orchestrálnom koncerte sa ujme dirigentskej taktovky nádejný český dirigent František Macek. "V spolupráci so ŠKO Žilina odohrajú Nyári Este (Letný večer) Z. Kodályho. Následne sa predstaví slovenský klarinetista žijúci vo Francúzsku Martin Adámek a odohrá Klarinetový koncert C. Nielsena. Záver bude patriť meditatívnemu violončelovému koncertu Presence od súčasného lotyšského skladateľa Peterisa Vasksa. Tohto diela sa zhostí úspešná slovenská violončelistka pôsobiaca vo Švajčiarsku, ktorá kedysi navštevovala Allegretto ešte ako študentka žilinského konzervatória, Kristína Chalmovská," dodala Štubňová.



Hlavným organizátorom festivalu je HC - štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so ŠKO Žilina a mestom Žilina.