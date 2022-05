Na festivale Bábková Žilina nebude chýbať sprievod divadelníkov mestom

Žilina 9. mája (TASR) – Na festivale Bábková Žilina 2022 sa predstaví od piatka do nedele (13. - 15. 5.) 14 divadiel so 16 produkciami. Podľa riaditeľky festivalu Jany Eliášovej nebude chýbať ani divadelný sprievod mestom.



Doplnila, že vyštartuje spred BDŽ v piatok o 15.30 h. "Prejdeme mestom, Námestím A. Hlinku a okolo 16.00 h by malo byť slávnostné otvorenie festivalu na Mariánskom námestí. Sprievod budú tvoriť divadelníci, masky a na retro tabuliach predstavíme divadlá, ktoré sa zúčastnia na festivale," povedala Eliášová.



Program siedmeho ročníka tvoria podľa člena dramaturgickej rady festivalu Mateja Trubana najmä produkcie, vyrobené pred pandémiou nového koronavírusu alebo počas nej. "Rozhodli sme sa dať týmto inscenáciám ešte šancu. Nemali až také možnosti prezentácií a nechceli sme diváka o ne ukrátiť. V programe máme štyri inscenácie zriaďovaných divadiel a paleta nezávislých divadiel je skutočne široká," podotkol.



Priestor opäť dostanú aj študenti Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave. "Na festivale budú hosťovať s neobyčajne pútavou a dobrodružnou absolventskou inscenáciou pre rodiny s deťmi," uviedol Truban.



Zahraničným hosťom festivalu je tento rok divadlo Alfa z Plzne, ktoré odohrá predstavenie Putovanie dobrého Hansa Böhma Európou. Tvárou festivalu a "sprievodcom" bude komik a bývalý žilinský bábkar Juraj Šoko Tabaček.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ďalej Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a mesto Žilina. Záštitu nad festivalom prevzali predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.