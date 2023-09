Na festivale Ekotopfilm-Envirofilm premiéruje filmy fotograf Kulisev

Bratislava 26. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm pokračuje v utorok v Bratislave panelovou diskusiou s názvom Aj Európa má svoje pralesy. Chráni ich UNESCO. Jubilejný 50. ročník podujatia premiéruje aj tri filmy slovenského fotografa a cestovateľa Filipa Kuliseva. Po projekcii snímok Moje Slovensko, Amazing Planet, Making of čaká návštevníkov festivalu talkšou s Filipom Kulisevom v Pistoriho paláci.



Ako približuje Kulisev, prvý film Moje Slovensko je úplná novinka, dvojminútová upútavka k 25-minútovému filmu Moje Slovensko. Ide o súčasť rovnomennej publikácie Filipa Kuliseva, ktorú prednedávnom slávnostne pokrstil český herec Jaroslav Dušek. Autor v ňom predstaví Slovensko netradične z vtáčej perspektívy, vďaka čomu ešte viac vyniknú mnohé prírodné, historické či kultúrne krásy.



Film Amazing Planet ponúkne divákom takmer 20 minút záberov z dronov a helikoptér, ktoré podfarbuje hudba z najlepších hollywoodskych filmov. "Vďaka pohľadom z výšky vidíme mnoho detailov, ktoré nám bežne ostávajú skryté. Krásy a rozmanitosť odľahlých ostrovčekov v tichomorskej Polynézii, Melanézii a Mikronézii, podmanivú atmosféru na plážach Seychel, či pekelné potoky lávy na Havajských ostrovoch," približuje Kulisev. Za jednu z unikátnych častí filmu označuje zábery erupcie na ostrove La Palma, kde vulkán chrlil oheň až do výšky 700 metrov. "Aj v krajinách plných ľadu a snehu sa bude na čo pozerať. Úchvatná je najväčšia kolónia tučniakov kráľovských na ostrove Južná Georgia, stratené ľadovce v okolí kanadského Newfoundlandu alebo najsilnejší atómový ľadoborec na svete, ktorý pomaly, ale isto smeruje k Severnému pólu," dodáva fotograf a cestovateľ.



V záverečnej časti filmového predstavenia ponúkne takmer polhodinový pohľad do zákulisia svojej tvorby. Divákov pustí podľa vlastných slov "do kuchyne" vzniku svojich najlepších fotografií. "Môžu sa tešiť na zábery útoku slonieho stáda v Namíbii, plavby v 10-metrových vlnách v Drakovom prielive, šnorchlovania so stovkami tisícov zlatých medúz na súostroví Palau, kajakovanie s veľrybami na Antarktíde či brázdenie riek terénnym vozidlom na Islande," avizuje Kulisev.