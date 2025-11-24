< sekcia Kultúra
Na Festivale Jána Smreka si cenu prevezme poľská poetka Ewa Lipska
Ako ďalej informujú organizátori, na otváracom podujatí festivalu v Poľskom inštitúte o 18.00 h odovzdajú Cenu Jána Smreka poľskej poetke Ewe Lipskej.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Za účasti domácich i zahraničných básnikov a poetiek sa v pondelok v Bratislave začína Festival Jána Smreka. Najväčší festival poézie na Slovensku sa bude konať do stredy 26. novembra, v rámci neho sa uskutočnia akcie v hlavnom meste, v Senci a v Trnave.
Ako ďalej informujú organizátori, na otváracom podujatí festivalu v Poľskom inštitúte o 18.00 h odovzdajú Cenu Jána Smreka poľskej poetke Ewe Lipskej. „Autorom ceny je slovenský sochár Jakub Bachorík,“ dodal Vladimír Skalský, prezident Slovenského centra PEN, ktoré je hlavným organizátorom festivalu.
Jeho tohtoročnými účastníkmi zo zahraničia sú okrem laureátky Ewy Lipskej z Poľska tiež Matthias Politycki z Nemecka, Lubomír Brožek z Česka a Jelena Ćirić zo Srbska. Domácu poéziu reprezentujú Mária Bátorová, Katarína Džunková, Oľga Gluštíková, Erik Ondrejička, Rudolf Jurolek, Štefan Kuzma, Milan Richter a Vladimír Skalský.
Festival Jána Smreka založil v roku 2000 básnik Milan Richter. Odvtedy sa konal v mestách Bratislava, Trnava, Pezinok, Skalica, Senec a zúčastnili sa na ňom desiatky slovenských spisovateľov i autorov z viacerých krajín sveta. Medzi nimi aj neskorší laureát Nobelovej ceny Tomas Tranströmer či poprední básnici, prozaici, dramatici z Dánska, Nemecka, Česka, Nórska, Izraela, Rakúska, Švédska, Rumunska, Macedónska.
Organizátori festivalu tiež udeľujú Cenu Jána Smreka, ktorú doteraz získalo 17 významných zahraničných básnikov. Medzi nimi napríklad Tomas Tranströmer, Tuvia Rübner, Reiner Kunze, Gennadij Ajgi, Friederike Mayröckerová, Pia Tafdrupová, Jana Štroblová, Mateja Matevski, Eva Strömová, Ana Blandiana či Richard Pietrass.
Festival organizuje Slovenské centrum PEN (SC PEN), ktoré patrí do najväčšej spisovateľskej organizácie na svete PEN International, podporujúcej intelektuálnu spoluprácu a porozumenie medzi spisovateľmi bez ohľadu na ich politické či iné názory, zdôrazňujúcej dôležitú úlohu literatúry v rozvoji spoločnosti. PEN International tvorí vyše 150 centier vo viac ako 115 štátoch. Jeho členstvo je otvorené pre všetkých spisovateľov bez ohľadu na národnosť, rasu, farbu pleti či náboženstvo.
