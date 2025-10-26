< sekcia Kultúra
Na festivale Jeden svet v nedeľu ocenili víťazné filmy
Festival bude pokračovať do 2. novembra, keď si diváci budú môcť pozrieť výber ôsmich dokumentárnych filmov.
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Na festivale Jeden svet v nedeľu ocenili víťazov tohto ročníka. Hlavné ceny si odniesli filmy, ktoré spája téma ľudskej odolnosti - osobnej, ale aj spoločenskej. TASR o tom informovala Zuzana Slobodová z neziskovej organizácie Človek v ohrození.
Hlavné ocenenie v kategórii Slovensko a Česko za ľudské práva získal film Čo s Péťom?. „Tento dojímavý film je úprimným a nekompromisným pohľadom na rodinné vzťahy. Režisér sa nebojí odhaliť zložitosť starostlivosti o blízkych s vývinovým znevýhodnením bez prikrášlenia či pátosu. Zaujal nás tým, ako ponúka detailný, citlivý a neidealizovaný pohľad na každodenné výzvy, ktorým čelia rodiny, keď sa snažia žiť dôstojne a s láskou,“ uvádza v zdôvodnení medzinárodná porota, ktorú tvorili spisovateľka a filmová selektorka Olivia Popp, režisér a vizuálny umelec Jakub Socha a autorka víťazného filmu minulého ročníka - režisérka Jarmila Štuková.
Špeciálne uznanie v tejto sekcii získal film Chvíľky nádeje režisérky Amálie Kovářovej. Porota ocenila, že „film v sebe nesie ducha Václava Havla a Nežnej revolúcie, pripomína nám, že boj za demokraciu nikdy nekončí“.
V novej medzinárodnej sekcii Európsky glitch, zameranej na mladých filmárov, ktorí prekračujú hranice dokumentárnej formy a prinášajú inovatívne vízie spoločného európskeho priestoru, udelili hlavnú cenu gruzínskej režisérke Ketevan Vashagashvili za film Deväťmesačná zmluva. „Ide o výnimočne osobný a silný príbeh, ktorý výstižne zachytáva nielen politický kontext Gruzínska, ale aj celej Európy. Obdivovali sme citlivý prístup režisérky k protagonistkám a jej hlboké prepojenie s nimi. Intenzívna a intímna kamera vtiahne diváka do rodinného prostredia tak, že sa stáva jeho súčasťou. Vzťah matky a dcéry sa pred našimi očami rozvíja vo všetkej svojej sile a starostlivosti, čo umožňuje ešte hlbšie precítiť feministickú perspektívu postáv aj samotnej autorky - ich oddanosť, empatiu a posilnenie,“ uviedla porota súťažnej sekcie Európsky glitch, ktorú tvorili Ivana Laučíková, Tomáš Poštulka a Lidija Zelovic.
Cenu DAFILMS.sk získala snímka Chvíľky nádeje. Cenu študentskej poroty Na druhý pohľad, zameranú na nekonvenčnú dokumentaristiku, získal ukrajinský film Militantropos.
„Tento ročník festivalu sa vydaril nad všetky očakávania. Mali sme plnšie kinosály než kedykoľvek predtým a zároveň najbohatší sprievodný program. Myslím si, že za týmto úspechom stojí predovšetkým podpora a spoločné úsilie všetkých partnerov, od tých finančných až po médiá, odborníkov a umelcov, ktorí aktívne prispeli do programu a pritiahli so sebou aj svoje komunity,“ uviedla riaditeľka festivalu Eva Križková.
Festival bude pokračovať do 2. novembra, keď si diváci budú môcť pozrieť výber ôsmich dokumentárnych filmov na domácich obrazovkách. Dostupné budú na webe festivalu a na portáli DAFILMS.sk
