Na festivale Jeden svet zvíťazil film Nová šichta

Bratislava 12. novembra (TASR) - Dokumentárny film režiséra Jindřicha Andrša "Nová šichta" o baníkovi, ktorý sa odhodlal stať programátorom, je víťazom festivalu Jeden svet 2021. Hlavnú cenu získal v súťaži Slovensko a Česko za ľudské práva, ktorá každoročne upozorňuje na tie najlepšie dokumenty v regióne a reflektuje aktuálne témy. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Mária Hejtmánková.



O víťaznom filme rozhodovala medzinárodná porota v zložení režisérka Maia Martiniak, medzinárodná distribútorka Anja Dziersk z nemeckej spoločnosti Rise and Shine World Sales a študent Filozofickej fakulty UK, filmový nadšenec Alaaddin Uslu. Na snímke ocenili "intímnu prácu s kamerou, citlivú réžiu a úprimný portrét hlavného protagonistu. Zároveň vnímame, že dôveroval filmovému štábu, dovolil nám vstúpiť do etapy jeho života a byť jej súčasťou. Cítime jeho frustráciu, vytrvalosť a nakoniec šťastie. Veríme, že jeho život môže byť inšpiráciou pre mnohých ľudí súčasnej doby, ktorí to nemajú v živote ľahké."



Víťaz si prevzal plastiku od slovenskej sochárky Márie Tóthovej a po prvý raz aj finančnú odmenu. "Dostane tiež možnosť zúčastniť sa na slovenskej časti medzinárodného workshopu Dok.Incubator," dodala Hejtmánková.



Okrem hlavnej ceny porota udelila aj špeciálnu cenu režisérke filmu Čiary Barbore Sliepkovej. Vizuálna esej o osamelosti mestského človeka inšpirovaná slovenským konceptuálnym umením a fotografiou mala na Jednom svete slovenskú premiéru. Od 11. novembra ju diváci nájdu v kinách.



Organizátori festivalu informujú, že jeho hybridná verzia prilákala rekordné množstvo divákov z celého Slovenska. Dokumentárne snímky 22. ročníka si pozrelo vyše 15.000 divákov vrátane stredoškolákov.



Víťazný film je dostupný v rámci festivalu online na stránke www.jedensvet.sk/filmy/nova-sichta alebo www.daFilms.sk. "K dispozícii bude 24 hodín – od piatka 12.00 h do soboty 12.00 h. Vďaka špeciálne upraveným projekciám ho budú môcť vidieť aj zrakovo a sluchovo znevýhodnení diváci," dodala Hejtmánková k online projekcii víťazného filmu s tým, že Nová šichta bude tiež súčasťou programu Jeden svet v regiónoch.