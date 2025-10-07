< sekcia Kultúra
Na festivale Novotvar odovzdajú Cenu za poéziu - Zlatá vlna 2025
Slávnostné vyhlásenie ocenenia je tradične spojené s diskusiou a čítačkou nominovaných autorov.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Medzinárodný literárny festival Novotvar sa v Bratislave uskutoční 8. až 11. októbra. Jubilejný 10. ročník podujatia má vo svojom programe okrem autorských čítaní, diskusií, performancií či koncertov aj slávnostné odovzdanie Ceny za poéziu - Zlatá vlna 2025.
Ako ďalej informujú organizátori, slávnostné vyhlásenie ocenenia je tradične spojené s diskusiou a čítačkou nominovaných autorov.
Tohtoročnými finalistami Zlatej vlny 2025 sú Alena Brindová s básnickou knihou Prekročenie frontovej línie, ktorú vydalo občianske združenie FACE, Miroslav Brück za zbierku Ranné odtlačky, klíčiace rastliny (Modrý Peter), Zuzana Husárová za experimentálnu knihu živých básnických objektov Hypomnemata (Brak), Peter Milčák za zbierku Podoby milosti/Forms of Grace (Modrý Peter), Martina Ivanová za básnické texty v zbierke Výklad významu, ktorú vydalo Svojpomocné umelecké družstvo - SUD/Sancho & Panza) a Anna Siedykh za Cudzinečnosť (FACE).
Slávnostné vyhlásenie ceny za poéziu sa uskutoční 11. októbra v bratislavskom V-Klube. Program sa začne o 17.00 h autorským čítaním a diskusiou s finalistami. Vyhlásenie laureáta Zlatej vlny 2025 organizátori naplánovali na 20.00 h. Vstup je voľný.
V poradí 7. ročník Ceny za poéziu vyhlasujú občianske združenia Novotvar, Platforma pre literatúru a výskum, literarnyklub.sk a časopisy Vlna a Vertigo.
Ocenenie Zlatá vlna sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané knižne v predchádzajúcom roku. Do distribúcie musí byť uvedené najneskôr mesiac pred zasadnutím odbornej poroty aktuálneho ročníka. Odborná porota 7. ročníka ceny oznámila v máji mená šiestich autorov, ktorí sa dostali do nominačného výberu. Tohtoročná porota pracovala v zložení - literárny vedec a prekladateľ Marián Andričík, španielska poetka a prekladateľka zo slovenčiny Patricia Gonzalo de Jesús a básnik Ivan Štrpka.
