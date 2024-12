Na festivale Pohoda vystúpi britská skupina Morcheeba

Bratislava 24. decembra (TASR) - V júli 2025 sa na festivale Pohoda predstaví aj kultová britská skupina Morcheeba. Nový prírastok do budúcoročného programu zverejnili organizátori festivalu vo vysielaní Rádia_FM. Oznámenie priamo na Štedrý deň má byť podľa ich slov darčekom a poďakovaním pre všetkých návštevníkov Pohody. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Kopecká.



"Neviem si predstaviť krajšie vianočné oznámenie ako to, že na náš festival príde Morcheeba," uviedol riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák. "Máme radi nežnú silu Morcheeby, máme radi hudbu a umenie v ich rôznych podobách, máme radi vás a zároveň sme nekonečne radi, že vás máme. Prajeme vám pokojné sviatky a veľmi sa na vás tešíme na Pohode 2025," dodal šéf festivalu.



Skupina Morcheeba formovala zvuk nielen ostrovnej trip hopovej a downtempovej scény, ale ich hudba sa dostala do každého kúta sveta. Ich album Big Calm z roku 1998 je podľa organizátorov festivalu jeden z tých, ktorý by si minimálne raz v živote mal každý vypočuť, a zároveň patrí medzi legendárne nahrávky, ktoré aj v súčasnosti znejú futuristicky.



Morcheeba vznikla v roku 1995 a momentálne ju tvorí duo Skye Edwards (spev) a Ross Godfrey (gitara), pričom na turné ich sprevádzajú aj Dom Pipkin (klávesy), Skyin manžel Steve Gordon (basgitara) a Skyin najstarší syn Jaega Mckenna-Gordon (bicie). Hudba Morcheeby je nezameniteľná vďaka originálnemu zvuku, v ktorom miešajú trip hop, downtempo, pop aj soul, no najsilnejším poznávacím znakom je zamatový vokál speváčky Edwards.



Ich najväčšie hity Rome Wasn't Built in a Day, The Sea, Blindfold, Part of the Process, Trigger Hippie, ale aj veľa ďalších sú dnes už overenou klasikou po celom svete. Speváčka Skye Edwards už v minulosti na Pohode vystupovala s jej sólovou tvorbou.



Britská kultová skupina dopĺňa podľa organizátorov jeden z najsilnejších line-upov Pohody za posledné roky. Ďalšie nové mená vystupujúcich zverejnia už čoskoro v novom roku. V poradí 28. ročník festivalu sa uskutoční na trenčianskom letisku 10. až 12. júla 2025.