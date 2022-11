Na festivale Prix Ex Aequo zvíťazili rozhlasové hry z Fínska a Švédska

Bratislava 11. novembra (TASR) - Vyhlásením výsledkov vyvrcholil v piatok v Bratislave medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo. Na 14. ročníku súťažilo 25 dramatických titulov z 15 krajín. Prix Ex Aequo za najlepšiu rozhlasovú hru pre mládež získal Švédsky rozhlas. Najlepšiu rozhlasovú rozprávkovú hru vyprodukovalo Yleisradio z Fínska.



Najlepšou rozhlasovou hrou pre mládež je audioseriál Ily autorky a režisérky Astrid Mohlinovej z produkcie Švédskeho rozhlasu. Porota vyzdvihla citlivý prístup k aktuálnym problémom internetovej bezpečnosti, sexuálnej identity a šikany. "Produkcia je inšpiratívnym príkladom spojenia medzi jazykmi médií, ktoré odrážajú komunikáciu mladej generácie," uviedli porotcovia.



Prix Ex Aequo za výnimočný výkon v rozhlasovej hre pre mládež získala Carol Walshová, autorka a dramaturgička hry Cereálie z produkcie RTÉ - Raidió Teilifís Éireann z Írska. Porota sa tak rozhodla pre jej pozitívny a humorný prístup, vďaka ktorému oslovuje deti s cennými odkazmi.



Titul najlepšia rozhlasová rozprávková hra patrí dielu Zrkadlo na školskom dvore autorky Monicy Vikström-Jokelovej a režisérky Jessicy Eden-von Numersovej z produkcie Fínskej vysielacej spoločnosti (Yleisradio). Podľa poroty vzrušujúci a napínavý príbeh sa zaoberá dôležitou a zložitou témou šikany. "S príbehom detských hrdinov sa môžu stotožniť mnohé deti. Má viacero vrstiev a pútavú zápletku," dodáva porota k hre, v ktorej napriek vážnosti témy nájdu poslucháči aj humor.



Prix Ex Aequo za výnimočný výkon v rozhlasovej rozprávkovej hre získal Nicky Coghlan - autor, producent, dramaturg, režisér, zvukový majster a tiež herec v hre Cisárove nové háby z produkcie RTÉ - Raidió Teilifís Éireann z Írska.



Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SkIBBY) udelila cenu za rozhlasovú adaptáciu rozprávke Sestra z produkcie Litovského rozhlasu.



"Súťažné hry dokázali, že nezatvárajú oči pred negatívami súčasnej spoločnosti. Zároveň vďaka nesmiernej kreativite a inovatívnym prístupom bez didaktizovania reprezentujú jednoznačnú podporu pri ich spracovaní deťmi a mládežou," zhodnotila intendantka Rádia Devín Zuzana Belková 14. ročník festivalu, ktorý RTVS organizuje v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU). "Je dobrou správou o stave rozhlasovej dramatickej tvorby pre malého a mladého poslucháča vo všetkých účastníckych krajinách," dodal riaditeľ sekcie programových služieb Slovenského rozhlasu Ľuboš Černák.