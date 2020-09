Na festivale Showcase Divadla NUDE sa zúčastní aj M. Vášáryová

Bratislava 13. septembra (TASR) - Pohľad na ženu v rôznych obdobiach jej života, zameraný na jej vnútorný svet aj spoločenské postavenie v súčasnosti, ponúka 2. ročník festivalu Showcase Divadla NUDE. Podujatie sa začína v nedeľu v bratislavskom Pistoriho paláci a potrvá do 18. septembra. Zúčastní sa na ňom aj bývalá herečka, politička a diplomatka Magda Vášáryová. Predstavia sa umelkyne Dominika Kavaschová, Andrea Bučko či speváčka Katarína Malíková. Čestnou hostkou je herečka Gabriela Marcinková. TASR o tom informoval PR Divadla NUDE Radomír Brhlík.



Festival organizovaný Divadlom NUDE poskytne milovníkom divadla pohľady na ženu v rôznych obdobiach jej života, pričom sa zameria na jej vnútorný svet i na rolu, ktorú žena zohráva v súčasnosti. Magda Vášáryová, predsedníčka Živeny, najstaršieho ženského spolku na Slovensku, sa zúčastní na predstavení Mala Dr. Csabová pravdu? v stredu 16. septembra, po ktorom s ňou bude nasledovať voľná diskusia. "Tešíme sa, že pani Vášáryová naše pozvanie prijala. Postavenie žien v spoločnosti za posledných sto rokov, rodová rovnoprávnosť, ženská spolupatričnosť a podpora je námetom inscenácie, a tak verím, že sa budeme mať o čom spolu rozprávať," uviedla spoluautorka predstavenia, herečka Lýdia Ondrušová.



O svoju skúsenosť so životom tridsiatničiek sa na festivale podelia Dominika Kavaschová a Andrea Bučko s predstavením Morena. Českú divadelnú scénu zastúpi punkový kabaret s názvom Bohorodičko, staň se feministkou tvorkýň Aleny Julie Novotnej a Barbory Šupovej. Z Prahy na festival zavíta aj autobiografické predstavenie Promiňte, že rodim tvorivého tímu Kateřiny Bílkovej, Lenky Hulákovej a Hanky Malaníkovej. Záver bude patriť sólovému koncertu speváčky Kataríny Málikovej.



Do programu sa mohli zapojiť aj vizuálni tvorcovia a performatívni umelci prostredníctvom dvoch verejných výziev. Výsledky tvorby si môžu návštevníci pozrieť v rámci festivalu. Špeciálne pre toto podujatie vznikla skupinová výstava na tému "venované ženám". Druhá výzva bude ukončená premiérami autorských performancií. Divadelnú prehliadku doplnia rôzne sprievodné akcie.