Na festivale v Annecy súťažia štyri slovenské animované filmy

Bratislava 13. júna (TASR) – Štyri slovenské filmy (dva dlhometrážne a dve krátke snímky) súťažia na 47. ročníku Medzinárodného festivalu animovaných filmov v Annecy (11. – 17. 6.). "Z hľadiska účasti našej kinematografie ide o dosiaľ najväčší úspech pre slovenský animovaný film," uviedla pre TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Spresnila, že medzinárodnú premiéru na festivale v Annecy má detský film Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (2023) režiséra Filipa Pošivača, organizátori ho zaradili do súťaže celovečerných filmov. V rovnakej súťaži sa o priazeň poroty uchádza aj sci-fi dráma Umelohmotné nebo (2023) režisérskej dvojice Tibor Bánóczki a Sarolta Szabó. V súťaži krátkych filmov je "divoká vizuálna" báseň Electra (2023), ktorú nakrútila talentovaná režisérka Daria Kashcheeva. V súťaži krátkometrážnych filmov Perspectives bojuje o cenu film Peniaze a šťastie (2022) režisérskej dvojice Ana Nedeljkovič a Nikola Majdak ml.



Tohtoročné zastúpenie v Annecy označila za veľmi dobrý signál Lea Pagáčová z Audiovizuálneho informačného centra SFÚ, ktoré sa venuje prezentácii animovaných filmov. "Svedčí o vitálnej kondícii slovenskej animácie, o talente našich tvorcov, ale aj šikovnosti producentov, ktorí dokázali vytvoriť a do úspešného konca dotiahnuť spoluprácu niekoľkých krajín. Bez nej by v našich podmienkach celovečerný film podobných kvalít nevznikol," dodala.