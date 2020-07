Na festivale v Bologni bude súťažiť 2 DVD so slovenskými dokumentmi

Bratislava 6. júla (TASR) - Na festivale klasických filmov Il Cinema Ritrovato v Bologni (25. - 31. 8.) bude v súťaži o najlepšie blu-ray a DVD vydanie reprezentovať Slovensko 2 DVD Slovenský dokumentárny film 60. Kolekcia krátkych dokumentárnych filmov z historicky najzaujímavejšej dekády slovenskej kinematografie sa bude o cenu uchádzať medzi viac ako tromi desiatkami blu-ray a DVD nosičov z celého sveta. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.



Európsky festival klasického filmu Il Cinema Ritrovato v talianskej Bologni každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšie blu-ray a DVD vydania klasických filmov starších ako 30 rokov s cieľom zviditeľniť vydávanie dôležitých klasických diel na DVD a blu-ray nosičoch. Ceny udeľuje v piatich kategóriách, konkrétne najlepšie DVD, respektíve blu-ray vydanie – Cena Petra Von Bagha, najlepšie samostatné vydanie filmu, najlepší bonusový materiál, najlepší objav zabudnutého filmu a najlepšia kolekcia. "Uchádzať sa o cenu na tomto podujatí je prestížnou udalosťou," poznamenala Nôtová.



"Tento rok sa do súťaže celkovo prihlásilo 70 blu-ray a DVD kolekcií z celého sveta, do finálneho výberu sa dostala iba polovica. Popri overených veľkých vydavateľstvách, ktoré vydávajú diela velikánov svetovej kinematografie, akými sú Derek Jarman, Yasujirô Ozu, Federico Fellini či Francis Ford Coppola, sa do finále vždy pretlačí aj zopár kolekcií autorov a ich diel vo svete takmer neznámych," uviedol riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ Rastislav Steranka. Dodal, že v tom je jedna zo základných funkcií súťaže – upozorniť na neznáme diela svetovej kinematografie. "Poukázať na audiovizuálne dedičstvo malých národných kinematografií, presne takých, ako je tá naša," dodal.



Kolekcia Slovenský dokumentárny film 60 obsahuje na dvoch DVD nosičoch 21 filmov z obdobia rokov 1960 – 1970, zostavili ju filmový režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc a filmový publicista a kritik Pavel Branko. Výber filmov je rôznorodý, niektoré majú reportážny charakter, iné reflektujú závažné spoločenské udalosti, zastúpené sú významné mená slovenskej dokumentaristiky, ako Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Martin Slivka, Štefan Kamenický, Vlado Kubenko, Dušan Hanák, Dušan Trančík, Rudolf Urc, Peter Mihálik a Milan Černák. Prvé DVD nesie názov sídla dokumentárneho a populárno-vedeckého filmu Chlapi z Mostovej ulice, druhé je nazvané Zakliate v trezore. Súčasťou DVD je aj dvojjazyčný zborník textov Trezorové filmy.