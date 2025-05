Na festivale v Srbsku spievalo slovenské ľudové piesne 50 detí

Pivnica 20. mája (TASR) – Päť desiatok detí z obce Pivnica pri Novom Sade vo Vojvodine sa zúčastnilo v nedeľu na miestnom detskom hudobnom festivale, kde spievali slovenské ľudové piesne. Informuje o tom spravodajca TASR v Srbsku.



Organizátormi nedeľňajšieho festivalu boli Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Pivnici a tamojšia Základná škola 15. októbra. Spevákov hudobne sprevádzal orchester Základnej školy Jána Kollára z neďalekého Selenča. Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



„Tento rok sa nám prihlásilo 50 malých spevákov. Počet každoročne stúpa a to dokazuje, že záujem o spev v Pivnici je až taký, že sme boli prinútení vytvárať duetá, lebo by sme nedokázali vypočuť si 50 spevákov za jeden večer,“ vyhlásila pre TASR predsedníčka MOMS v Pivnici Tatiana Naďová. Dodala, že uvažujú nad predĺžením festivalu, aby mohli deti vystupovať samostatne.



Podľa organizátorov akcia potvrdila svoj význam v zachovávaní a popularizácii slovenského kultúrneho dedičstva medzi najmladšou generáciou.



Hudobný pedagóg Juraj Súdi, ktorý bol dirigentom orchestra na festivale, pre TASR povedal, že význam podujatia bude vidno o pár rokov. „Teraz sejeme a žať bude niekto iní neskoršie. My teraz vsádzame priesadu slovenskej ľudovej piesne, ktorá, ako vidím, má dobré podmienky na rozvoj. Deti chcú spievať, čo potvrdzuje počet prihlásených,“ dodal Súdi.















(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)