Na festivale Viva Musica! vystúpia aj J. Bartoš aj Ľ. Čekovská

Bratislava 10. júla (TASR) - Trubkár a aranžér Juraj Bartoš a hudobná skladateľka a klaviristka Ľubica Čekovská sú ďalší slovenskí interpreti, ktorí sa predstavia na 16. ročníku festivalu Viva Musica! Obaja na podujatí, ktoré sa uskutoční od 1. do 28. augusta na rôznych miestach v Bratislave, vystúpia s orchestrom. TASR o tom informoval za organizátorov festivalu Matúš Maderič.



Hudobník, skladateľ a aranžér Juraj Bartoš patrí niekoľko rokov medzi výrazné muzikantské osobnosti na Slovensku, ale aj v zahraničí. "Kritika vyzdvihuje predovšetkým jeho hudobnú všestrannosť, ktorá ho predurčila k tomu, aby bol špičkovým hudobníkom so zmyslom pre jazz, swing i klasickú hudbu," dodal Maderič k umelcovi, ktorý v rámci svojho profilového koncertu na festivale uvedie virtuózne koncerty pre trúbku a orchester z pera talianskych a českých hudobných majstrov, ale aj vlastné jazzové kompozície. Počas koncertu (27. 8.) na nádvorí Starej radnice v Bratislave ho pod vedením huslistu a dirigenta Ewalda Danela doplní Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, ktorý v tomto roku oslavuje 60. výročie založenia.



Záverečný koncert 16. ročníka festivalu Viva Musica! prinesie profilový koncert medzinárodne úspešnej slovenskej hudobnej skladateľky, aranžérky a klaviristky Ľubice Čekovskej. Ako potvrdila, zaznie na ňom jej klasická, divadelná aj filmová hudba. "Počas koronakrízy som si uvedomila jednu veľmi príjemnú skutočnosť – že naše uši rúška nepotrebujú. A tak sa teším, že sa budeme počuť aj vidieť. Príďte," pozýva na koncert Čekovská, držiteľka niekoľkých medzinárodných ocenení, ktorej tvorbu vydáva renomované nemecké vydavateľstvo Bärenreiter Verlag-Kassel. Jej diela sú uvádzané na významných festivaloch súčasnej hudby v Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Estónsku, v Česku a na Slovensku. "Momentálne pracuje na objednávke novej opery Impresario Dotcom pre slávny operný festival Bregenzer Festspiele v Rakúsku, ktorý jej nové dielo uvedie vo svetovej premiére 20. augusta," poznamenal Maderič.



Na záver festivalu zaznie v podaní orchestra Viva Musica! pod taktovkou Antona Popoviča so sólistom Mikim Skutom prierez Čekovskej klasickou, scénickou a filmovou tvorbou. Koncert sa uskutoční 28. augusta v bratislavskej Starej tržnici.