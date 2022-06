Festival Východná roztancujú aj zahraničné kolektívy z piatich krajín

Východná 8. júna (TASR) – Na Folklórnom festivale Východná 2022 sa divákom predstavia zahraničné kolektívy zo Srbska, z Bulharska, Česka, Ukrajiny a Maďarska. Podujatie sa uskutoční od 29. júna do 3. júla. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a edičnej činnosti Národného osvetového centra Alexandra Žilavá.



V prostredí skanzenu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline vystúpia v stredu 29. júna o 16.00 h súbory z Bulharska, Srbska a Ukrajiny. "V piatok 1. júla o 19.00 h obohatia večerný program Hosť do domu na Veľkej scéne aj hostia zo Slovácka. V ten istý deň o 22.15 h sa na Veľkej scéne predvedie aj profesionálny Maďarský štátny ľudový súbor s programom Oživené Podkarpatsko," priblížila Žilavá.



Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, spoluorganizátorom je obec Východná. Festival je najstarším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu a tiež vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia so štatútom CIOFF International.