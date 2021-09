Na Filozofickej fakulte UK otvoria výstavu Neskrývaná láska

Bratislava 26. septembra (TASR) - Neskrývaná láska je názov výstavy fotografií Doroty Holubovej, na ktorých zachytila intímne portréty a rôznorodé príbehy LGBTI párov a rodín žijúcich na Slovensku. Vernisáž výstavy portrétnej série sa uskutoční v utorok 28. septembra v átriu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výstava bude prístupná aj pre verejnosť do 18. októbra. TASR o tom za organizátorov informoval Michal Dudoň.



Hlavným cieľom série fotografií je podľa fotografky osveta spoločenského povedomia. Projekt má upozorniť na porušovanie ľudských práv a zvýšenie tolerancie širokej verejnosti voči LGBTI komunite. "Prostredníctvom 27 portrétov lesieb, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, ktorí prežívajú spoločný život v šťastných vzťahoch a so svojim rodinami, sa ľudia môžu naučiť väčšej tolerancii a empatii," dodáva Dudoň s tým, že práve vďaka tomu môže byť LGBTI komunita akceptovanejšia v spoločnosti.



"Homosexualita tu vždy bola a stále bude. Jediné riešenie, ktoré existuje na vyriešenie ´problému´ s LGBTI komunitou je, že ju celá civilizácia bude akceptovať," hovorí Lukáš, ktorého portrét sa nachádza v sérii Neskrývaná láska. "Najťažšia je zrejme tá stála hrozba odmietnutia od iných ľudí, strach z fyzického ublíženia alebo právna či spoločenská nespravodlivosť," povedala Ema, ktorá sa do projektu zapojila s priateľkou. Súčasťou portrétov sú tiež citácie účastníkov.



"Zmena je nevyhnutná, hlas komunity LGBTI musí byť lepšie pochopený, keďže žijú úplne obyčajné životy ako ktokoľvek iný," tvrdí Holubová. Podľa autorky projektu a fotografky sa ľudia často obávajú neznámeho a strach je jedným z aspektov, ktoré spôsobujú negatívne názory na menšiny.



Podujatie podporilo holandské veľvyslanectvo v Bratislave.