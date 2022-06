Na Folklórnom festivale Východná premietnu aj najstarší slovenský film

Východná 30. júna (TASR) - Vystúpenia Folklórnej skupiny Kriváň z Východnej a zahraničných kolektívov z Bulharska, Srbska, Česka a Poľska vo štvrtok slávnostne otvorili 67. ročník Folklórneho festivalu Východná (FFV). Podľa vedúcej oddelenia komunikácie a edičnej činnosti Národného osvetového centra Alexandry Žilavej sa FFV koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Slovenskej komisie pre UNESCO.



Pripomenula, že festival oživil tradíciu malých "ochutnávok" pripravovaných programov. "V malebnom prostredí Múzea liptovskej dediny v Pribyline sa v stredu (29. 6.) predstavili zahraničné súbory zo Srbska a z Bulharska. Je to prvý pokus obnovenia tradície zo 70. rokov minulého storočia. Účinkujúci, ktorí vystupovali na FFV, chodili predstavovať program do okolitých lokalít, napríklad na Štrbské Pleso alebo Folklórne slávnosti v Štrbe," uviedla.



"Už vo štvrtok večer si diváci vychutnajú premietanie najstaršieho slovenského filmu Jánošík so živým hudobným sprievodom Štátneho komorného orchestra Žilina. V piatok (1. 7.) vystúpi Maďarský štátny ľudový súbor MÁNE z Budapešti s predstavením Oživené Podkarpatsko, ktoré prezentuje tanečno-hudobnú tradíciu národov žijúcich na tomto území," priblížila Žilavá s tým, že vývoj slovenskej tanečnej tradície predstaví autorský program Letokruhy tanca.



Večerné programy na Veľkej scéne uvedú originálne autorské celovečerné tanečno-divadelné predstavenia z celoštátnej súťaže choreografií Jazykom tanca 2021. Na Malej scéne sa predvedú rodiny folkloristov i vývoj tradičného odevu a sviatky a roboty v roku na Liptove v interpretácii regionálnych folklórnych skupín. "Osobitosťou 67. ročníka FFV je prezentácia najúspešnejších detských folklórnych súborov, speváckych skupín i detských ľudových hudieb a speváčikov, postupujúcich z krajských kôl celoštátnych súťaží," dodala Žilavá.



Nedeľný (3. 7.) program uzatvára hudobné predstavenie v evanjelickom kostole, slávnostný sprievod obcou Východná a záverečný galaprogram festivalu na Veľkej scéne.



FFV organizuje Národné osvetové centrum, spoluorganizátorom je obec Východná. Festival je najstarším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu a tiež vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia so štatútom CIOFF International.